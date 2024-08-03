Ярослава Магучіх спробує завоювати своє перше олімпійське золото

Українські спортсмени продовжують боротьбу на Олімпіаді-2024. 4 серпня за медалі позмагаються українські гімнасти Назар Чепурний та Ігор Радівілов – в опорному стрибку, Олександр Хижняк – у боксі, Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко – у стрибках у висоту, а Михайло Кохан – у метанні молота.

Детальний розклад чергового дня змагань Олімпіади-2024, де братимуть участь українці, читайте на ZAXID.NET. Потенційні медальні виступи виділені жирним шрифтом.

Розклад змагань українців на 4 серпня:

10:00 – стрільба (скорострільний пістолет 25 м, чоловіки; Максим Городинець, Павло Коростильов)

10:30 – стендова стрільба (скит, жінки, кваліфікація; Ірина Маловичко)

12:45 – метання молота (жінки, кваліфікація; Ірина Климець)

13:35 – легка атлетика (400 м, 1-й раунд, жінки; Анна Рижикова, Вікторія Ткачук)

15:00 – шосейні велогонки (групові перегони, жінки; Юлія Бірюкова)

17:24 – спортивна гімнастика (опорний стрибок, чоловіки; Назар Чепурний, Ігор Радівілов)

17:45 – веслувальний слалом (екстрім-слалом, кваліфікація, жінки; Вікторія Ус)

18:22 – бокс (півфінал, до 80 кг, чоловіки; Олександр Хижняк – Арлен Лопес Кардона (Куба))

20:05 – легка атлетика (400 м, 1-й раунд, чоловіки; Олександр Погорілко)

20:55 – легка атлетика (стрибки у висоту, жінки; Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко)

21:30 – легка атлетика (метання молота, фінал, чоловіки; Михайло Кохан)

Де дивитися Олімпіаду-2024

В Україні Олімпіаду-2024 офіційно транслюватимуть платформи суспільного мовника:

Прямі трансляції на телеканалах будуть доступні з 10 ранку (коли розпочинатиметься змагальний день) до півночі за київським часом. Акцент трансляцій буде на виступах українських спортсменів.

Нагадаємо, що Олімпіада у Парижі триватиме до 11 серпня. Найбільше представників Україна матиме у легкій атлетиці (25), а найменше – у важкій атлетиці (1).