Потрібно дотримуватися правильних пропорцій та знати про деякі нюанси, щоб приготувати смачний омлет

Щоб омлет вийшов пишним і добре піднявся під час смаження, потрібно дотримуватися правильних пропорцій та знати про деякі нюанси. Pixel Inform розповідає, як приготувати ідеальну страву.

Яке співвідношення яєць і молока обрати?

Для приготування пишного омлету яйця та молоко потрібно брати в рівних пропорціях. Щоб досягти точності, інгредієнти можна навіть зважити перед змішуванням.

Важливо дотримуватися цього співвідношення, адже надлишок одного з компонентів може вплинути на консистенцію страви.

Який об’єм посуду обрати?

На дуже великій сковорідці приготувати пишний омлет не вийде. Тому обирайте посуд із відносно невеликим діаметром, щоб страва «росла» в потрібному напрямку.

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За якої температури смажити омлет?

Перед приготуванням добре розігрійте сковороду з олією, але не перегрівайте її.

Найкраще готувати омлет на середньому вогні, щоб він піднявся й не підгорів.