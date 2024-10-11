Під час однієї операції онкологи видалили пухлину молочної залози і пухлину яєчників

У Львівського регіональному лікувально-діагностичному онкоцентрі провели симультанну операцію 42-річній львів’янці з двома видами раку. Їй одночасно видалили пухлину грудної залози та пухлину яєчників.

Жінка прийшла на консультацію до мамолога після того, як помітила ущільнення у грудях. Після обстежень у неї діагностували рак грудної залози. А під час додаткових обстежень, лікарі виявили ще одне онкозахворювання – пухлини яєчників, які поширювалися в черевній порожнині.

В онкоцентрі зібрали мультидисциплінарний консиліум, на якому склали план порятунку пацієнти. Спершу їй призначили хіміотерапевтичне лікування. Спеціалісти підібрали необхідні препарати, які одночасно боролися з обома пухлинами. Після успішного завершення курсу хіміотерапії пацієнту почали готувати до операції. аби видалити злоякісні новоутворення.

«Аби зменшити навантаження на організм жінки та якомога швидше розпочати лікування, онкологи поєднали два хірургічні втручання в одну операцію. Вона проводилася в два етапи. Спочатку пацієнтці виконали односторонню мастектомію з видаленням лімфатичних вузлів для лікування раку грудної залози. А тоді провели пангістеректомію за методикою Хадсона – видалення матки, яєчників, фалопієвих труб та шийки матки для лікування раку яєчників», – кажуть в онкоцентрі.

Зараз пацієнтка почувається добре, попереду її чекає додаткове лікування, аби не дати шансу хворобі повернутися.

В онкоцентрі нагадують, що жовтень - місяць обізнаності про рак грудної залози. І радять жінкам регулярно проходити профілактичні обстеження, бо раннє виявлення онкозахворювання рятує життя.