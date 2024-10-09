Пацієнтка Стефанія Савка з командою лікарів, які її оперували

Хірурги львівської лікарні св. Пантелеймона успішно прооперували 81-річну мешканку Львівщини Стефанію Савку, в якої на фоні гострого стресу на шиї виникла 9-сантиметрова пухлина і заважала жінці дихати. Новоутворення виникло в щитоподібній залозі і позбутися його було нелегко і через поважний вік пацієнтки, і через розташування пухлини.

Захворювання щитоподібної залози у жінки було понад 30 років, але особливо не дошкуляло їй, вона почувалася добре. Все різко змінилося після загибелі на фронті онука. На фоні гострого стресу хвороба раптово активізувалася: шия збільшилася майже вдвічі, вночі жінка почала задихатися, повідомили у лікарні.

Після гострого стресу пухлина різко почала рости і заважала жінці дихати

Спеціалісти лікарні обстежили пацієнтку і діагностували аутоімунний тиреоїдит, хронічне запальне захворювання, за якого клітини імунної системи атакують щитоподібну залозу. Внаслідок недуги утворюються вузли, які можуть збільшуватися в розмірах, до прикладу, поштовхом може бути гострий стрес. У жінки пухлина була вже гігантських розмірів – 9 см. Її слід було якнайшвидше видалити, бо новоутвір міг задушив жінку. Та виникло питання: чи витримає пацієнтка складну операцію?

Результати обстеження виявилися обнадійливими. В операційній першими з пацієнткою працюють анестезіологи, вони мали інтубувати пацієнтку, іншими словами, ввести в її трахею трубку для забезпечення прохідності дихальних шляхів. А це виявилося непросто, бо пухлина аж на 4 см змістила трахею і під час інтубації анестезіологи могли пошкодити пухлинний вузол. Та попри ризики, анестезіологам вдалося інтубувати хвору.

«Пухлина була як куля. Ми мусили обережно видалити щитоподібну залозу разом із вузлом і при цьому не пошкодити сонну артерію та інші магістральні судини. Площа, на якій ми працювали — дуже маленька, тож пошкодити важливі структури було дуже просто.Могла виникнути масивна кровотеча або пошкодження нервів, які відповідають за голос. На щастя, нам вдалося все виконати делікатно, без ускладнень», – каже хірург Артем Савчук.

Нині 81-річна пацієнтка почувається добре.На п’яту-добу після операції її виписали з лікарні без жодних скарг.