Близько 10 лікарів з Донеччини продовжать працювати у Львові

Лікарі обласного територіального медичного об’єднання Краматорська продовжать працювати у Львові. Вони уклали угоду з однією з приватних клінік. Зараз обговорюють співпрацю з 10 лікарями з Краматорська, переважно онкологами, які працювали у напрямі хіміотерапії.

Львівська клініка може надати краматорським медикам приміщення для роботи, повідомляє ЛОДА. Персонал лікарні, що був вимушений переїхати з Донецької області, має контракт з НСЗУ, тому продовжить роботу відповідно до умов контракту. Тим паче, що частина пацієнтів теж перебуває на заході України, тож вони зможуть продовжити лікування.

«Краматорська лікарня є юридичною особою, відповідно, вона змінила місце надання медичних послуг і уклала договір оренди з львівською клінікою. Лікарі, що працюватимуть тут, зможуть і надалі вносити дані в електронну систему охорони здоров’я, лікувати пацієнтів і таким чином продовжувати свою роботу та отримувати за це кошти», – пояснив директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОВА Орест Чемерис.

Краматорські лікарі сподіваються розпочати роботу у Львові вже у травні. Їхню адресу на новому місці ОДА не розголошує з міркувань безпеки. У Краматорську обладнання лікарні і саме приміщення медзакладу, ймовірно, зруйноване, там ведуться активні бойові дії.