У львівському відділенні працюватиме 7 лікарів, які зможуть обслуговувати понад 16000 людей.

У вівторок, 10 травня, у Львові відкриють відділення клініки сімейної медицини «Медична Зірка». Медзаклад працюватиме на вул. Замарстинівській, 112. У ньому надаватимуть безоплатну допомогу вимушено переміщеним українцям, повідомила прес-служба ЛМР.

Приватна мережа клінік «Медична Зірка» має відділення у Києві, Чернігові, Рожищі, Ратному, Харкові та Львові.

«Головна мета відкриття першого представництва у Львові – надання безоплатної медичної допомоги тимчасово переміщеним особам і жителям міста, а також забезпечення роботою лікарів-переселенців. З нашими лікарями можна швидко підписати декларацію та продовжувати отримувати якісні медичні послуги. Наприклад, безоплатні консультації, аналізи, електрокардіографію тощо. У львівському відділенні працюватимуть 7 лікарів, які зможуть надавати безоплатну допомогу понад 16000 людей. Можна отримати консультації сімейних лікарів, терапевтів, педіатрів та лікарів УЗД», – повідомили у «Медичній Зірці».

Всі лікарі цієї мережі надають також безоплатні консультації телефоном. Пацієнти можуть звертатися до свого лікаря за потреби: огляд, скерування, лікування. І все це – без прив’язки до місця реєстрації, без черг та безоплатно.

До слова, клініки мережі «Медична Зірка», що перебувають у зоні активних бойових дій, весь час надавали медичну допомогу онлайн та офлайн. У Чернігові та Харкові наразі повністю відновлена робота відділень.

За словами бізнес-омбудсмена Львова Сергія Кіраля, клініка «Медична Зірка» звернулася до львівської мерії в той час, коли у Чернігові та Харкові тривали активні воєнні дії. Відтак місто допомогло медзакладу налагодити співпрацю з організаціями, зокрема UNICEF, задля регулярного постачання медичних засобів у Львові. Також мерія звернулася до місцевих підприємців, аби допомогти клініці знайти приміщення з безоплатною орендою на час воєнного стану.