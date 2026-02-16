Приватна клініка Томоклінік на фоні обласного онкоцентру

Комунальне підприємство Обласний клінічний онкологічний центр Кіровоградської обласної ради за підсумками тендеру уклало договір з ТОВ «Український центр томотерапії на надання послуг МРТ і КТ» на загальну суму 15,07 млн грн. Про це повідомляють «Наші гроші» з посиланням на систему «Прозорро».

Торік аналогічний контракт із цією ж компанією коштував 8,5 млн грн, тож вартість послуг зросла майже вдвічі. Згідно з угодою, до кінця 2026 року підрядник виконуватиме магнітно-резонансну та комп’ютерну томографію, а також формуватиме анатомо-топографічні дані для планування променевої терапії пацієнтів за адресою онкоцентру – вул. Ялтинська, 1.

Ціни за договором передбачають 3 850 грн за МРТ з контрастом і 2 400 грн без нього. КТ з контрастом коштує 2 400 грн, без контрасту – 1 200 грн. Окремо послуги з отримання даних для планування променевої терапії оцінені у 2 500 грн за пацієнта.

Водночас приватна клініка Tomoclinic, яка розташована поруч на вулиці Ялтинській, 5, пропонує частину МРТ-досліджень дешевше. Зокрема, МРТ черевної порожнини та органів малого таза там коштують по 3 100 грн, МРТ головного мозку та шийного відділу – по 2 050 грн, а КТ з контрастом – 2 350 грн.

Цікаво, що юридично Tomoclinic і ТОВ «Український центр томотерапії» є пов’язаними структурами – відповідні сертифікати якості на сайті клініки видані для адрес на Ялтинській, 1 та 5а. Комунальний онкоцентр замовляє ці послуги у приватної компанії, оскільки не має власного сучасного радіологічного обладнання. При цьому ще кілька років тому в регіоні виникав публічний конфлікт навколо закупівлі такого обладнання: тодішній керівник закладу Костянтин Яриніч виступав за його купівлю, тоді як голова облради Сергій Шульга пропонував користуватися послугами приватної клініки.

Власне, як пишуть «Наші гроші», саме після звільнення Яринича ця схема і запрацювала – комунальний заклад почав замовляти МРТ і КТ у приватної компанії, яка фактично працює на його території. Наразі онкоцентр очолює Ігор Макарук.

Онкоцентр замовиви послуги у приватної компанії через відсутність власного сучасного радіологічного обладнання. У січні заклад замовив у ФОП Бурка Сергія Валерійовича проєкт реконструкції частини першого поверху для розміщення МРТ, роботи планують завершити до кінця 2026 року. Після отримання проєкту з експертизою Управління капітального будівництва Кіровоградської ОВА проведе відкриті торги на придбання МРТ. Поставка нового томографу очікується не раніше вересня 2026 року.

Як повідомляло NGL.media, із понад 60 томографів, закуплених у 2023–2024 роках, у лікарнях повноцінно працюють лише 35. При цьому є приклади швидкого запуску обладнання: у Чернігівській області комп’ютерний томограф почав працювати за 11 днів після доставки, а МРТ запустили менш ніж за місяць у Києві та Хмельницькій обласній лікарні.

ТОВ «Український центр томотерапії» належить бізнесмену Костянтину Гаєвському, який проживає у Словаччині. Засновником компанії є словацька фірма Ді Ес Ем Холдинг. Гаєвський також володіє кількома медичними та інвестиційними компаніями у Києві.

