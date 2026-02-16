Укриття Центру легеневого здоров’я у Винничках розразоване на 350 людей

Центр легеневого здоров’я у селі Виннички на Львівщині замовив будівництво протирадіаційного укриття за 43,82 млн грн. Договір уклали 6 січня з ТОВ «Елітбудпро», проте ціни на матеріали у кошторисі значно завищені. Про це повідомили «Наші гроші», у понеділок, 16 лютого.

На платформі Prozorro йдеться про підземне укриття Центру легеневого здоров’я у селі Виннички розраховане на 350 людей. У ньому мають бути два входи, приміщення для перебування людей, санвузли, електрощитова, вентиляційна камера, насосна станція, а також місця для зберігання води та продуктів. Роботи планують виконати цього року. Фінансування – з місцевого бюджету.

Проєкт укриття розробили у 2024 році, пізніше його скоригували та повторно перевірили експерти. У кошторисі більшість матеріалів мають ціни, близькі до ринкових. Однак бетон заклали дорожче, ніж його продають львівські виробники. Наприклад, бетон В20 у документах вказаний по 4287 грн за кубометр. Водночас місцеві компанії продають його від приблизно 2850 до 3390 грн за кубометр.

Бетон В25 у кошторисі – 4852 грн за кубометр, тоді як на ринку його можна знайти за 3045–3745 грн. Лише на цих двох позиціях переплата може перевищувати мільйон гривень.

У кошторисі заклали, що один будівельник отримуватиме в середньому 20329 грн на місяць. Водночас серед вакансій у Львові будівельникам пропонують у середньому 37500 грн на місяць. Якщо насправді робітникам потрібно платити близько 40 тис. гривень, то на зарплати довелося б витратити не 5,12 млн грн, як закладено, а понад 10 млн грн. Тобто фактичні витрати на оплату праці могли б бути значно більшими, ніж передбачено у кошторисі.

Підряд компанія «Елітбудпро» отримала без конкуренції – на відкриті торги більше ніхто не подався. Умови тендеру не вимагали обов’язкового підтвердження досвіду виконання подібних робіт або фінансової спроможності учасника. Вимоги до техніки та працівників прописали загально, без конкретних цифр.

Компанію «Елітбудпро» зареєстрували у 2021 році у Львові під назвою «Партнер Опт» із видом діяльності «неспеціалізована оптова торгівля». У 2025 році вона змінила назву та власників. З жовтня 2025 року єдиним власником і керівником є Олександр Жук. Він також очолює ТОВ «Клас Елітбудпро».

Обидві компанії фігурували у кримінальній справі 2024 року щодо можливого ухилення від сплати податків іншою фірмою – «Будівельна фірма «Жовква», Лтд». Слідство підозрювало службовців «Жовкви» в несплаті понад 8 млн грн ПДВ із використанням пов’язаних компаній. Під час обшуків вилучили печатки «Елітбудпро» та «Клас Елітбудпро». У 2025 році справу закрили після повернення несплачених податків. З 2025 року «Елітбудпро» отримала державних підрядів на суму понад 265 млн грн.