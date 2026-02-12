Начальником Головного управління ДПС у Львівській області є Микола Никитюк

Головне управління ДПС у Львівській області 4 лютого підписало договір на обслуговування своїх приміщень на суму 9,9 млн грн. Переможцем тендеру стало ТОВ «Консорціум «ПММ-Сервіс», яка раніше вже надавали послуги податковій. Про це повідомили «Наші гроші», у четвер, 12 лютого.

На платформі Prozorro йдеться про обслуговування головного офісу ДПС у Львові та ще 24 приміщень податкової на Львівщині.

Підрядник відповідатиме фактично за «господарку» податкової. Зокрема, за:

електрику, тепло та воду;

вентиляцію і кондиціонери;

системи водовідведення;

поточні дрібні ремонти;

обслуговування дизельних генераторів і систем резервного живлення;

роботу розсувних дверей;

прибирання приміщень і територій.

У технічному завданні також окремо прописали перевірки генераторів, автоматики, датчиків, фільтрів та інші технічні дрібниці. Цього року перелік таких робіт став ширшим.

Учасники мали підтвердити, що вже виконували подібні роботи – тобто надати аналогічний договір із комплексного управління нерухомістю. Також потрібно було довести, що компанія одночасно обслуговувала щонайменше 24 обʼєкти за різними адресами.

Порівняно з минулим роком частину вимог змінили. Наприклад, зменшили площу будівель, яку треба було підтвердити в досвіді: з 39 тис. м² до 28 тис. м². Площу прибудинкових територій теж трохи скоригували – з 33 тис. м² до 32 тис. м².

Водночас спростили вимоги до персоналу. Якщо раніше потрібно було подавати посвідчення з охорони праці, документи щодо електробезпеки та чітко вказувати кількість електриків, то цього разу достатньо було довідки про наявність працівників.

Натомість значно збільшили суму гарантії для участі в тендері – з 15 тис. грн до 200 тис. грн. Гарантія виконання договору залишилась на рівні 5%.

Під час тендеру подавали анонімні скарги. У них зазначали, що вимоги до аналогічного договору, площ і переліку послуг можуть обмежувати конкуренцію. На думку скаржників, повністю відповідати цим умовам може лише компанія, яка вже працювала з цим замовником.

Також були зауваження щодо документів на мийні засоби. Замовник вимагав гарантійні листи від виробників або їхніх офіційних представників саме під цю закупівлю, а також сертифікати та санітарні висновки. Скаржники вказували, що виробники не зобов’язані видавати такі листи під конкретний тендер, а частина засобів може бути вже закуплена і зберігатися на складі.

У податковій відповіли, що ці документи потрібні для підтвердження якості та не обмежують конкуренцію.

У результаті на тендер прийшла лише одна компанія – ТОВ «Консорціум «ПММ-Сервіс». Вона й стала переможцем. Підприємство подало понад сотню документів і сертифікатів, а також фотографії мийних засобів.

Свій досвід компанія підтвердила договором із цим же управлінням ДПС від 26 листопада 2025 року на 7,07 млн грн.

Раніше «Наші Гроші» звертали увагу на специфічні тендерні вимоги, які це Головне управління ДПС у Львівській області висовувало учасникам, щоб не міняти фірму-завгоспа, адже умови фактично підходили лише одному підряднику.

ТОВ «Консорціум «ПММ-Сервіс» зареєстроване у Львові в 2024 році. Компанія через ТОВ «ПММ-Сервіс» і ТОВ «Сервіс-ПММ» у рівних частках належить Ірині Мельник та Остапу Хом’яку-Дедишину. Останній також є керівником підприємства.

Ірина Мельник є власницею ТОВ «Енерго-Трейд ЛТД», співвласницею ТОВ «Солід Девелопмент» і входить до складу засновників благодійного фонду «Технології майбутнього». Остап Хом’як-Дедишин також має частку в ТОВ «Айті Статус».

З 2023 року консорціум отримав три державні підряди на загальну суму 17,03 млн грн. Найбільшим замовником для пов’язаних компаній є саме Головне управління ДПС у Львівській області.