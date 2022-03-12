В Організації Об'єднаних Націй заявили, що не мають ніяких доказів, що Україна займалася розробкою біологічної зброї. У цьому Київ звинувачують росіяни, інформує Reuters.

Відповідну заяву під час засідання Радбезу ООН зробила Верховна представниця ООН з питань роззброєння Ідзумі Накаміцу.

Своєю чергою представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд висловила занепокоєння тим, що Росія звинуваченнями України у підготовці біологічної зброї може створювати підґрунтя для використання біологічної або хімічної зброї в Україні.

Поширення Росією фейків про виготовлення в Україні хімічної та біологічної зброї може свідчити про те, що окупант готує ще одну операції "під чужим прапором". Про це заявив представник України Сергій Кислиця, якого цитує «Укрінформ».

«Що ще ви збираєтеся використати проти України? Крилаті ракети, реактивні системи залпового вогню, важкі авіабомби? Усе це ми вже відчули. Що далі? Аміак, фосфор? І яка буде наступна ціль? Ще один житловий будинок? Ще один пологовий будинок?», – запитав у російського представника Кислиця.

Він наголосив, що зі скликанням цього засідання ще більш очевидним стало «божевільне марення Путіна та його посіпак».

«Скликавши це засідання, держава-агресор знову вистрілила собі в ногу», – сказав Кислиця і додав, що насправді Радбез ООН має розглядати воєнні злочини та злочини проти людяності з боку росіян.

Нагадаємо, що 10 березня начальник російських військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту провів брифінг, де розповідав про нібито проект США в лабораторіях України щодо вивчення поширення небезпечних інфекцій. Жодних доказів Росія не наводить, але посилається на «отримані з різних джерел свідчення» та певні нечитабельні «документи», які показували під час презентації.

Росіяни також згадали пандемію коронавірусу і заявили, що в лабораторіях України нібито вивчали кажанів як агентів біологічної зброї. У Росії кажуть, що одним із завдань США та союзників є «створення біоагентів, здатних вибірково вражати різні етнічні групи, зокрема слов'ян», зазначає «Громадське».

Зрештою держава-агресорка виступила за проведення 11 березня засідання в Раді Безпеки ООН «з питань військово-біологічних програм США в Україні».

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