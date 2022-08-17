США внесуть 68 млн доларів на закупівлю української пшениці для вирішення гострої світової продовольчої кризи

США виділяють 68 млн доларів на закупівлю української пшениці Всесвітньою продовольчою організацією ООН для розв'язання продовольчої кризи. Про це у середу, 17 серпня, повідомив у Twitter державний секретар США Ентоні Блінкен.

«Сполучені Штати внесуть 68 мільйонів доларів у Всесвітню продовольчу програму для закупівлі української пшениці для вирішення гострої світової продовольчої кризи. Ми прагнемо підтримувати глобальну продовольчу безпеку для найбільш уразливих верств населення та закликаємо всі країни наслідувати цей приклад», – написав Блінкен.

За повідомленням видання «Бабель», на сайті Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) зазначено, що цієї суми має вистачити на 150 тис. тонн української пшениці.

«Додаткову пшеницю використають для того, щоби прогодовувати людей у країнах, які стикаються із сильним голодом і недоїданням, але потрібно набагато більше, аби світ зміг оговтатися від глобальних руйнувань, спричинених жорстокою війною Путіна», — йдеться в заяві USAID.

Зазначимо, що раніше Канада виділила Україні 40 млн доларів на зберігання зерна.

Нагадаємо, що 22 липня у Стамбулі за пропозицією ООН Україна, Туреччина та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підписали угоду про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з трьох чорноморських портів: «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний».

18 серпня Володимир Зеленський має зустрітися у Львові з Реджепом Тайїпом Ердоганом та генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Головною темою візиту генсека ООН до України стане реалізація угод щодо експорту продовольства.