Солдатка ЗСУ та операторка FPV-дронів 59 окремої мотопіхотної бригади Яна Залевська з Херсона на початку серпня 2024 року отримала поранення на фронті. Військова опублікувала свою світлину з підписом: «Обличчя не жіночої війни» [на колажі фото праворуч]. На обличчі видно дівчини численні рани. Яна Залевська приєдналася до війська, коли їй був 21 рік. В інтерв'ю вона розповідала, що її тато бере участь у бойових діях з 2014 року. За словами військової, вона пішла захищати країну заради своєї доньки. Зараз солдатка перебуває в лікарні й збирає гроші на реабілітацію її та побратима, закупівлю безпілотників. Допомогти військовій можна за посиланням.

Фото: multiiikk/Instagram