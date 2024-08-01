У четвер, 1 серпня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Збудований на 65%. У Львові, на вул. Пластовій, 13, триває будівництво сміттєпереробного заводу. Виїдуть на лінію. Перші два трамваї з Берліна цього тижня вже курсуватимуть у Львові. Епідемії немає, але випадки почастішали. Упродовж липня до лікарні святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова госпіталізували 20 хворих на Covid-19. Терапія мистецтвом. Відомі художники влаштували майстерклас для військових, які перебувають на реабілітації в центрі «Незламні».

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