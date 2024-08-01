До Києва приїхала делегація із кількох десятків працівників державних шахт на Львівщині

У четвер, 1 серпня, делегація шахтарів ДП «Львіввугілля» провела мирний пікет перед будівлею міністерства енергетики в Києві з вимогою виплатити борги із зарплати. Про це повідомляє Львівська територіальна організація профспілки працівників вугільної промисловості України.

Борг перед гірниками ДП «Львіввугілля» від лютого до липня 2024 року становить 510 млн грн. Окрім термінової виплати заборгованої зарплати, шахтарі вимагають:

Забезпечити стабільний збут вугілля;

Передбачити гроші на заміну зношеного гірничого обладнання і техніки;

Гарантувати подальшу виплату зарплати в належні терміни.

У міністерстві енергетики гірники зустрілися із заступником міністра Олександром Хейлом. Також, як повідомив перший заступник голови Львівської ОВА Андрій Годик, нарада з приводу вимог шахтарів відбулася в четвер, 1 серпня, у міністерстві економіки.

«На превеликий жаль, не отримали жодної конкретики щодо погашення заборгованості перед працівниками ДП «Львіввугілля». Будемо вчергове звертатись до Кабміну щодо вирішення питання в короткі терміни», – сказав Андрій Годик.

Додамо, що це не перший випадок, коли шахтарі ДП «Львіввугілля» не отримують вчасно зарплату. Заборгованість періодично виникає упродовж кількох років. Водночас керівників деяких шахт, що в підпорядкуванні державного підприємства, викривали на розкраданні вугілля і на використанні праці шахтарів у приватних інтересах.

Нагадаємо, що Червоноградська громада, де розташовані підприємства ДП «Львіввугілля», бере участь в пілотному проєкті «Справедлива трансформація вугільних регіонів», що передбачає поступове закриття усіх збиткових державних шахт і переорієнтацію економіки мікрорегіону. Більше про це читайте в матеріалі ZAXID.NET «Червоноградська оаза».