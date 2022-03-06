У Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони надали актуальну карту з позначенням доріг і місць, які тимчасово контролюють ворожі війська станом на 6 березня. Дані оприлюднили в телеграм-каналі ЦПД.

«Представлена Нейтаном Русером з ASPI Cyber Policy (експерт, що аналізує супутникові дані і відкриті дані в Австралійському інституті стратегічної політики, – ред.) карта відображає найбільш актуальну і коректну інформацію – без маніпуляцій щодо території», – йдеться у повідомленні.

фото ЦПД при РНБО

В Центрі протидії дезінформації ще раз наголосили, що жодних територій окупанти не контролюють – лише тимчасово взяли під контроль окремі дороги і населенні пункти.

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