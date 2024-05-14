Після цвітіння в орхідеї потрібно обрізати квітконос біля його основи

Як правило, орхідеї цвітуть один раз на рік. Цвітіння починається восени або взимку і продовжується до весни або початку літа. Деякі сорти орхідеї можуть цвісти двічі на рік або й цілий рік, але це буває рідше. Що робити з рослиною після відцвітання, щоб вона успішно далі росла, розповідає Ukr.Media.

Для догляду за орхідеями вам знадобляться:

Лійка з довгим тонким носиком, щоб під час поливу не залити водою молоді пагони. Для цього носик лійки розташовуйте подалі від рослини, поливаючи тільки субстрат навколо неї. Існує ще один спосіб поливу — помістити горщик повністю у воду, залишити на пів години, а потім дати зайвій воді стекти. Гострий секатор, для того, щоб обрізати стебла і засохле листя. Після кожного використання лезо варто продезінфікувати. Пульверизатор, бажано з можливістю регулювання рівня напору.

Після цвітіння в орхідеї потрібно обрізати квітконос біля його основи, за винятком фаленопсиса, який може цвісти кілька разів. Його квітконос обрізають на рівні другого або третього потовщення від точки росту, коли він остаточно відцвіте.

Потім помістіть рослину в прохолодне місце, дотримуючись мінімальної температури залежно від виду. Скоротіть кількість поливів, поверхня субстрату має бути сухою на глибині 1-2 см. Не удобрюйте квітку до моменту появи нових пагонів.