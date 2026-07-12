Правильний догляд за орхідеями влітку зводиться до кількох невеликих завдань

Орхідеї мають репутацію вибагливих рослин, але більшість їхніх потреб у липні є досить простими – головне, щоб їх було дотримано. Літо – це період росту, навіть коли рослини не цвітуть. За лаштунками рослина накопичує енергію для наступного цвітіння, який з’явиться через кілька місяців. Якщо правильно доглядати за рослиною влітку, цвітіння буде міцним. Gardening Know How розповідає, що потрібно зробити з орхідеєю в липні.

Правильне освітлення.

Ніколи не залишайте орхідею під прямими літніми сонячними променями. Листя орхідеї швидко обпалюється – з’являються вибілені або потемнілі плями, які ніколи не загоюються. І саме ці листки є для рослини джерелом енергії для формування наступного цвітіння. Якщо пошкодити їх у липні, то це призведе до втраченого циклу цвітіння. Літнє сонце, що проникає через південне або західне вікно, діє набагато сильніше, ніж зимове світло. Тому рослина, яка в січні там почувалася добре, тепер може почати обпалюватися.

Ідеальним варіантом є яскраве, але приглушене світло. Східне вікно – майже ідеальний варіант; якщо світло занадто яскраве, прозора фіранка пом’якшить його.

Перегляньте режим поливу в спеку.

Влітку орхідеї п’ють більше води. Тепло та активний ріст швидше висушують кореневу систему, тому зимовий режим поливу потрібно посилити.

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Однак щоразу під час поливу перевіряйте стан коренів. У прозорому горщику сріблясто-сірі корені означають, що рослина хоче пити, а ще зелені корені – що потрібно почекати. Якщо у вас не прозорий горщик, просто підійміть його: якщо легкий – означає сухий, важкий – означає, що поливати ще не час.

Коли ви поливаєте орхідею, робіть це як слід – поливайте, доки вода не почне витікати з дренажних отворів, а потім дайте їх повністю стекти.

Забезпечте їм більшу вологість.

Більшість орхідей походять із вологих тропічних регіонів і потребують вологості повітря від 50 до 70 відсотків. Якщо вологості замало, рослина це показує: листя злегка зморщується, а бутони, що розвиваються, можуть зів’янути й опасти ще до розпускання.

Просте рішення – неглибока місткість з водою та галькою, яка утримує горщик над рівнем води, завдяки чому випаровування підвищує вологість.

Підживлюйте рослини під час росту.

Літо – чудовий час для підживлення орхідей, адже рослина росте і потребує поживних речовин. Регулярно потроху підживлюйте свою рослину, після поливу, потрібними для неї добривами.

Забезпечте циркуляцію повітря.

У природі орхідеї ростуть на деревах, де над їхніми коренями та листям майже завжди дме вітерець. Але у квартирі цієї циркуляції повітря рослині не вистачає, тому рослина може почати хворіти. Невеликий потік повітря допоможе підтримувати поверхню листя сухою, тому ви можете спробувати встановити невеликий вентилятор на найнижчій швидкості, спрямований так, щоб перемішувати повітря біля рослини, а не просто дути на них. Достатньо кількох годин такого провітрювання на день.