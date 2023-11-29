Львівський лікар Олександр Корольков отримав премію у номінації «Особистості»

Днями у Києві відбулося нагородження національною премією «Скарб нації» тих, хто самовіддано працює на захист та розвиток України. Серед тих, хто отримав цю премію, є і дитячий ортопед-травматолог зі Львова, д.м.н, керівник клініки нейроортопедії, травматології та реабілітації Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «Охматдит» Олександр Корольков.

Олександр Корольков багато років займається лікуванням дітей з вродженою, набутою та нейроортопедичною патологією опорно-рухової системи.

Ініціатором та засновником премії «Скарб нації» є ГО «Оберіг людства», що інспірує проекти заради об’єднання українського суспільства, відновлення взаємозвʼязку між поколіннями та розвитку сфер діяльності.

Серед нагороджених є і лікар зі Львова Олександр Корольков

Присудження премії відбувалося у п’яти номінаціях: «Організації», «Родини», «Благодійні фонди та ГО», «Особистості», «Молоде покоління». Переможців премії визначало експертне журі.

Львівський лікар Олександр Корольков отримав премію у номінації «Особистості», повідомив лікар у Facebook. У цій номінації разом з ним нагороду отримали і генерал-майор, Герой України Ігор Гордійчук, президентка БФ «Благодійне товариство захисту жінок та дітей Шішіралей», засновниця Інституту жіночої народної дипломатії, волонтерка Людмила Онофриєсе, акторка театру та кіно, народна артистка України, Герой України Ада Роговцева, волонтерка, бойова медикиня і заступниця керівника батальйону спеціального призначення «Дике поле», Народний Герой України Галина Алмазова.