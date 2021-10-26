Український державний «Ощадбанк» готується випустити оновлений додаток для інтернет-банкінгу. У його розробці бере участь компанія OpenWay: у неї російське коріння, менеджмент і офіси в Москві та Санкт-Петербурзі, повідомив у вівторок, 26 жовтня, «Бабель».

У самому «Ощадбанку» факт співпраці з компанією OpenWay підтвердили, однак про її російське коріння не згадали.

«Співпрацю з компанією OpenWay Technologies Ltd. (Кіпр) “Ощадбанк” розпочав у 2010 році, уклавши договір на придбання програмного забезпечення WAY4 [програма, орієнтована на електронний банкінг, обслуговування платіжних і зарплатних карток, а також на дистанційне обслуговування клієнтів] для побудови власного процесингового центру. Ця компанія входить до міжнародної європейської групи компаній OpenWay, штаб-квартира якої розташована в Бельгії», – відповіла прес-служба банку.

Як зазначає «Бабель», група компаній OpenWay справді має офіси в різних країнах і багато дочірніх підрозділів: OpenWay Technologies, OpenWay Systems, «Опенвей рішення» тощо. Але багато років компанією керують російські топменеджери. Головою її правління є Андрій Веренінов. Головний технологічний центр компанії базується в Санкт-Петербурзі. Цей офіс, за інформацією джерела видання на банківському ринку, займається розробкою нового додатка «Ощадбанку». Згідно з інформацією на сайті OpenWay, компанія в Санкт-Петербурзі називається OpenWay Service.

Систему дистанційного банківського обслуговування OpenWay WAY 4 використовують банки в усьому світі. Серед великих клієнтів – Raiffeisen Bank International, Банк Астани, «Альфа-Банк» у Білорусі та найбільший російський державний банк «Сбербанк России».

До окупації Криму, у 2013 році, OpenWay впровадила для «Ощадбанку» систему багатоканального обслуговування, у 2017-му – додаток «ОщадPay» для безконтактної оплати з технологією NFC.