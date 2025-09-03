Уражені гілки потребують ретельнішої уваги

Підготовка саду до зими – необхідний етап, який можна виконати швидко й ефективно, якщо уникати поширених помилок. «Добрі новини» дають просту й логічну інструкцію, що допоможе зробити все якісно і без зайвих витрат часу.

Короткий план підготовки

Початковий контроль (≈20 хв): перевірте прогноз на найближчі три дні, обприскування робити небажано під час дощу. Підготуйте пульверизатор, захисний одяг і термометр. Оптимальна температура повітря для обробки – від +8 до +15 °C. При вищих або нижчих значеннях лікування може бути менш ефективним або шкідливим для рослин.

Огляд ділянки: обійдіть кожне дерево і відзначте проблемні місця. На яблунях шукайте ознаки парші, на сливах – сліди шкідників, на вишнях – симптоми грибкових інфекцій. Уражені гілки потребують ретельнішої уваги.

Приготування розчину (≈20-30 хв): розчиняйте препарати у теплій воді (приблизно +45°C), щоб кристали повністю розчинилися. Для молодих дерев орієнтовна рецептура: 200 г залізного купоросу і 300 г сечовини на 10 л води. Для дорослих дерев підвищте дози кожного компоненту ще на 100 г.

Обприскування (≈1,5 години для шести дерев): працюйте зверху вниз, ретельно обробляючи гілки і прикореневу зону, тут скупчується найбільше шкідників і спор грибів.