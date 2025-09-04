Гаряча вода стимулює корисні процеси в ґрунті

Щоб весна подарувала яскраву квіткову феєрію, саме восени варто подбати про цибулинні квіти. Один перевірений і надзвичайно ефективний метод – полив гарячою водою перед посадкою тюльпанів. Детальніше про це пишуть «Добрі новини».

Не всі знають, що полив теплою водою (60-70°C) перед висадкою має цілу низку переваг. Такий полив знезаражує ґрунт, знищує шкідливі мікроорганізми, грибкові спори та личинки комах, які можуть пошкодити цибулини. До того ж, гаряча вода стимулює корисні процеси в ґрунті, активізуючи мікрофлору та роблячи землю більш структурованою і живильною.

На легких або бідних ґрунтах цей спосіб працює особливо ефективно, тюльпани проростають дружно, утворюючи весною щільний яскравий килим. Щоб скористатися методом, достатньо вилити на клумбу відро гарячої води, дочекатися, поки ґрунт трохи охолоне, і лише тоді висаджувати цибулини. Головне – не використовувати окріп, аби не нашкодити ґрунтовій структурі.