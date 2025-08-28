Городники часто радять висаджувати чорнобривці одночасно з овочами

Яскраві й ароматні чорнобривці не тільки прикрашають квітники, а й відіграють важливу роль у догляді за городом. Проте не всі культури добре реагують на їхнє сусідство. Які квіти не варто садити поруч з чорнобривцями, пише «Главред».

Практичне застосування чорнобривців

Чорнобривці активно використовуються як декоративна культура: вони невибагливі, добре переносять спеку, довго цвітуть і здатні прикрасити навіть найскромніший квітник. Крім того, ці квіти мають здатність очищувати ґрунт від патогенних мікроорганізмів і відлякувати багатьох шкідників завдяки фітонцидам, що містяться в їхньому ароматі.

Чорнобривці також відомі своїми лікувальними властивостями. У народній медицині сушені суцвіття застосовують як допоміжний засіб при проблемах із підшлунковою, нервовою системою та для профілактики діабету. А в грузинській кухні пелюстки чорнобривців називають імеретинським шафраном і додають до м’яса, риби та рису.

З якими культурами чорнобривці несумісні

Попри всі переваги чорнобривці не є універсальним сусідом на грядці. Наприклад, на капусту їхній аромат дійсно діє як природний репелент проти білокрилки, але самій культурі таке сусідство може нашкодити: кореневі виділення квітів пригнічують розвиток капусти.

Також не рекомендується висаджувати чорнобривці поряд із:

редискою, ріпою та редькою – вони гальмують ріст цих рослин;

горохом, квасолею та соєю – бобові погано переносять вплив біоактивних речовин, які виділяють квіти.

З якими рослинами чорнобривці дають позитивний ефект

Зате поруч із полуницею ці квіти будуть дуже доречними. Їхні кореневі виділення знижують активність нематод, що пошкоджують ягідники. Чорнобривці також допомагають:

огіркам – відлякують попелицю;

– відлякують попелицю; цибулі – захищають від цибулевої мухи;

– захищають від цибулевої мухи; суниці – від довгоносика;

– від довгоносика; плодовим деревам – запобігають захворюванням.

Городники часто радять висаджувати чорнобривці одночасно з овочами, щоб на момент появи шкідників квіти вже цвіли й діяли ефективно.

Кущі троянд також отримують чималу користь від сусідства з чорнобривцями. По-перше, ці квіти відлякують тлю та кліщів, які часто шкодять трояндам. По-друге, їхня присутність знижує ризик вірусних захворювань. А ще це просто гарне поєднання кольорів: помаранчеві та жовті відтінки чорнобривців вдало підкреслюють красу трояндових бутонів.