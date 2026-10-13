Після висаджування важливо стежити за вологістю землі

Осінь підходить для посадки малини, якщо до настання морозів залишається достатньо часу для вкорінення саджанців. Щоб молоді кущі добре прижилися, важливо правильно вибрати місце, підготувати землю та дотриматися відстані між рослинами. Не менш важливо врахувати особливості місцевого клімату й подбати про малину після висаджування. Детальніше про це пише «Флористікс».

Коли садити малину восени

Час посадки залежить від погодних умов і регіону. У місцевостях із тривалою теплою осінню малину можна висаджувати восени, щоб до холодів вона встигла утворити нові корені. У регіонах, де зима настає рано, безпечніше перенести роботу на весну.

Орієнтовний період осінньої посадки – від середини вересня до середини жовтня. Проте ці строки не є універсальними: зважайте на прогноз погоди, температуру ґрунту та особливості сорту. Важливо, щоб саджанці встигли вкоренитися до промерзання землі.

Як вибрати місце для малини

Малині потрібна добре освітлена ділянка, захищена від сильного вітру. Її можна розмістити вздовж паркану, якщо він не створює постійної тіні. На затінених місцях кущі можуть розвиватися гірше, а врожайність – знижуватися.

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Не варто висаджувати малину поруч із картоплею, помідорами та полуницею, оскільки ці культури можуть мати спільних шкідників і збудників хвороб. Також бажано уникати ділянок, де раніше тривалий час росла малина.

Як підготувати ґрунт перед посадкою

Найкраще малина росте в родючій, пухкій землі, яка добре пропускає воду та повітря. На важкому ґрунті волога може застоюватися, через що коріння потерпатиме від нестачі повітря. Піщана земля, навпаки, швидко пересихає, тому потребує особливої уваги до поливу та живлення.

Приблизно за місяць до посадки ділянку очищають від бур'янів і перекопують. Якщо ґрунт бідний, його можна збагатити зрілим компостом або перегноєм. Фосфорні та калійні добрива вносять відповідно до потреб ґрунту й рекомендацій на упаковці. Не слід додавати добрива навмання або використовувати свіжий гній безпосередньо біля коріння.

Як правильно посадити малину восени

Перед висаджуванням огляньте саджанці. Коріння має бути пружним, без ознак гнилі та значних пошкоджень. Пересушені або хворі рослини можуть погано приживатися, тому для посадки краще вибирати здоровий посадковий матеріал.

Посадкові ями або траншеї готують так, щоб коріння вільно розміщувалося всередині. Для окремих кущів можна орієнтуватися на ширину близько 50–60 см і глибину приблизно 30 см, коригуючи розміри залежно від саджанців.

Між рослинами в одному ряду зазвичай залишають 50–70 см, а між рядами – близько 1–1,5 м. Така схема допомагає кущам отримувати достатньо світла й полегшує подальший догляд.

Під час посадки розправте коріння, засипте його пухкою землею та обережно ущільніть поверхню. Потім полийте саджанець, щоб ґрунт щільніше приліг до коренів. Коли вода вбереться, замульчуйте землю навколо рослини соломою або опалим листям без ознак хвороб. Мульча допоможе довше зберігати вологу та захистить ґрунт від різких коливань температури.

Як доглядати за малиною після посадки

Після висаджування важливо стежити за вологістю землі. Якщо осінь суха, поливайте саджанці в міру підсихання ґрунту, не допускаючи тривалого застою води. У дощову погоду додаткове зволоження може бути непотрібним.

Не поспішайте підживлювати молоді кущі азотними добривами восени. Вони стимулюють ріст пагонів, які можуть не встигнути визріти до морозів. Якщо під час підготовки ділянки ви вже внесли необхідні поживні речовини, додаткове підживлення одразу після посадки зазвичай не потрібне.

Також регулярно перевіряйте стан мульчі та прибирайте бур’яни. Перед зимою огляньте саджанці й переконайтеся, що коріння не оголилося після поливу або осідання землі.

Як підготувати малину до зими

Перед настанням стійких морозів перевірте, чи достатньо зволожений ґрунт. Якщо осінь була сухою, можна провести полив, але лише за умови, що вода добре відводиться й земля не перезволожена.

Пристовбурну зону вкрийте шаром мульчі, не притискаючи її впритул до основи пагонів. У місцевостях із холодними зимами та нестійким сніговим покривом молодим саджанцям може знадобитися додатковий захист. Спосіб укриття обирайте залежно від сорту, погоди та місцевих умов.