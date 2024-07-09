Шовковиці хворіють рідко, та деякі імпортні сорти можуть постраждати від специфічного шкідника

Шовковиця — це чудове декоративне дерево, яке може прикрасити ваш сад та навіть приносити смачні плоди. Декілька порад щодо догляду за шовковицею розповідає «Зелена садиба».

Полив

Морозостійкість і посухостійкість шовковиць робить їх рослинами абсолютно невибагливими. Фактично, за шовковицею можна не доглядати зовсім, та врожай від цього постраждає.

Поливати шовковицю варто лише в перші 3-5 років після висаджування, в екстремальну посуху, та й то навесні і до липня.

Розпушування грунту

Розпушування грунту небезпечне травмами коренів, пристовбурову зону потрібно постійно захищати мульчею, в ідеалі – компостом чи перегноєм, слідкувати за бур’янами. При задерненні потрібно вчасно доглядати за рослинами.

Підживлення

Підживлення дозволяє зібрати більш рясний врожай. З третього року достатньо напровесні внести в грунт зрілу якісну органіку (ферментований курячий послід, перегній, компост, допустимо у вигляді мульчі), а якщо ви використовуєте в садку міндобрива — стандартну порцію повних мінеральних добрив (або окремо напровесні азотні, а на початку літа – калійно-фосфорні добрива).

Обрізка

Обрізку шовковиці витримують чудово. За бажанням можна проріджувати крону для покращення доступу світла до плодів чи надавати дереву більш охайного, строгого вигляду. Найкращий час для обрізки – напровесні, до набухання бруньок. Зазвичай у рослини формують рівномірну крону з 8-12 сильними скелетними гілками, а потім щороку вкорочують бічні гілки до 4-5 бруньок (або за бажаним контуром) та видаляють всі пошкоджені й загущуючі пагони.

З часом деякі шовковиці втрачають стійкість, можуть занадто викривлятися та ламатися, гілкам іноді потрібні додаткові опори.

Хвороби та шкідники

Шовковиці хворіють рідко, та деякі імпортні сорти можуть постраждати від специфічного шкідника – тутової щитівки, павутинного кліща, гусені різноманітних метеликів. Впоратися з цими ворогами можна настоєм полину, біоінсектицидами чи інсектицидами («Актара», «Антигусінь»).

Та зазвичай шовковиці більше загрожують птахи, що обожнюють ласувати соковитими ягодами. З хвороб зрідка зустрічаються борошниста роса, фузаріоз, пятнистості. Біофунгіциди та звичайний мідний купорос досить ефективні.