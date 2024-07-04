Щоб висадка не пройшли даром, забезпечте малині правильний догляд

Раз на кілька років малина потребує омолодження. Для цього її розсаджують. Найчастіше використовують спосіб живцювання. Це один з найзручніших способів, якщо садівник хоче зберегти характеристики материнської рослини.

Розмноження чагарнику влітку вимагає зусиль. У жаркий період кущ потребує додаткового догляду і захисту від прямих сонячних променів. Оптимальний спосіб – живцювання, пише «Ферма весела».

Розмноження зеленими живцями

Поради:

зрізайте зелені живці вранці, коли вони насичені вологою. Вибирайте тільки молоді паростки з нижньої частини зрілого куща;

розріжте черешки на частини, залишивши 3-4 бруньки;

зробіть неглибокі надрізи секатором або ножем і обробіть їх протигрибковим препаратом;

не кладіть саджанець у великий контейнер;

щоб зелені живці швидше вкоренилися, обробіть їх стимуляторами росту, такими, як «Гетероауксин», «Корневин». Це сприятиме швидкому укоріненню. Але стежте за температурою, вона не повинна перевищувати 18 градусів;

помістіть живці під плівку і висадіть їх на відстані 10 см один від одного. Молоді саджанці потребують регулярного поливу. Добре, якщо є спеціальна установка для підтримки рівня вологості;

через місяць живці почнуть рости. З цього моменту полив потрібно скоротити. Не менш важливо провітрювати парник і починати загартування саджанців;

для пересадження в грунт, викопайте лунку 10 см.

Розмноження кореневими живцями

Метод ідеально підходить для розсаджування різних сортів. Кореневий нащадок – це частина кореня, яка має бічні відгалуження.

Щоб підготувати кореневі живці, виберіть кущ сортовий малини і викопайте найсильніші коріння, товщиною не менше 3 мм. Наріжте кореневі живці, довжиною від 8 см, при цьому збережете всі бічні дрібні корінці.

Викопайте траншею на грядці (оберніть місце, де ще не росла малина) і засипте мокрим піском. Надріжте живці і покладіть в пісок, полийте. Накрийте плівкою і тримайте так, періодично провітрюючи, щоб уникнути цвілі. Коли з’являться паростки, приберіть покриття.

Щоб висадка не пройшли даром, забезпечте малині правильний догляд. Бур’яни на ділянці сприяють розмноженню бактерій, тому регулярно їх видаляйте. Навесні і влітку підгодовуйте чагарник азотними добривами. Вони сприяють окисленню, змішуйте їх з золою.

Молоді рослини прив’язуйте до опори, щоб на них рівномірно потрапляли сонячні промені. Обрізка старих пагонів теж важливий етап догляду за сортовий малиною. Оглядайте листя і плоди на наявність плям і пошкоджень. Слідкуйте за тим, щоб місце добре освітлювалося.