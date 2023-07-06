Зараз триває ягідний рай: чорниці, лохина, малина, аґрус, смородина, вишня… Серед цього вітамінного розмаїття є і ягоди шовковиці (тутове дерево, морва), яку у східних країнах називають «деревом життя», а ягоди - королевою ягід саме за їх лікувальні властивості. З лікувальною метою ці ягоди вживають при захворюваннях серця, нирок, підшлункової залози, застуді тощо.

В Україні, як твердить дієтологиня Наталія Ячмінська, найпоширенішою є чорна шовковиця (є ще біла, червона). Ця ягода багата антиоксидантними біофлавоноїдами, вітамінами та мінералами.

«Флавоноїди шовковиці мають потужну спроможність нейтралізувати вільні радикали, зменшуючи згубні наслідки окислювального стресу, що негативно впливає на фізичне, когнітивне та емоційне здоров’я. Ягоди шовковиці також багаті феноловими кислотами, які здатні профілактувати рак та діабет», – каже дієтологиня.

П’ять «плюсів» на користь шовковиці

1. Позитивно впливають на серцево-судинну систему . Дослідження показують, що споживання шовковиці сприяє зменшенню рівня холестерину, включаючи як загальний, так і «поганий» холестерин – ЛПНЩ. А це, своєю чергою, знижує ймовірність атеросклерозу, при якому на стінках артерій виникає багато атеросклеротичних бляшок.

2. Поліпшують роботу мозку. Велика кількість флавоноїдів у ягодах може принести значні переваги для довгострокового здоров’я мозку, включаючи погіршення когнітивних функцій, ключового прояву багатьох ментальних розладів і захворювань.

3. Запобігають хворобам очей. Флавоноїди в шовковиці сприяють запобіганню різноманітним віковим захворюванням очей, які розвиваються у середньому і старшому віці. Крім того, вітамін С у шовковиці зменшує ризик розвитку катаракти.

4. Вітамінна скриня. Ягоди шовковиці багаті вітаміном С, у 100 г містить близько 20 мг. А дієта, багата вітаміном С, зменшує ризик розвитку кількох видів раку. Крім того, вітамін С відіграє важливу роль у виробленні колагену, який забезпечує структуру багатьох частин тіла, включаючи шкіру, сухожилля, зв’язки та кістки. Достатнє споживання вітаміну С має значний вплив на імунні функції та здоров’я кісток.

5. Комора мікроелементів. Шовковиця також є хорошим джерелом магнію, фосфору, калію, кальцію та заліза. Півсклянки ягід шовковиці містить 30 ккал, 1 г білка, 7 г вуглеводів, 1 г клітковини, 6 г цукру і не містить жирів.

Що варто знати при споживанні шовковиці?

Аби відчути позитивний вплив на організм ягід шовковиці, їх варто споживати щодня хоч би впродовж 6 тижнів по 45 г. Але при споживанні цих соковитих смачних ягід є деякі нюанси, про які варто знати.

Шовковиця містить багато цукру у порівняно з деякими іншими видами ягід, скажімо, в ожині цукру вдвічі менше. Ягоди шовковиці досить солодкі, тому при їх споживані варто зменшити кількість доданого цукру в стравах. Та якщо ви хочете контролювати рівень глюкози в крові, їсти шовковицю варто в помірних кількостях.

Ягоди шовковиці темного кольору можуть забарвити зуби, якщо споживати їх у великій кількості. А їх кислотність здатна завдати шкоди емалі, особливо якщо часто готувати з цих ягід смузі.

Ягоди можна зберігати два-три дні в холодильнику, якщо накрити поліетиленовою плівкою. У морозильній камері вони зберігаються кілька місяців.

Якщо збираєте шовковицю самостійно, одягайте рукавиці і відповідний одяг, бо сік цієї ягоди непросто вивести.

Які смаколики приготувати з ягід шовковиці?

Шовковицю їдять переважно сирою, втім її можна використовувати для приготування варення, начинки для випічки, смузі, вина та інших смаколиків. Нині ділимося з вами трьома рецептами, в яких використовуються ягоди шовковиці.

***

Джем з шовковиці

Інгредієнти:

ягоди шовковиці – 1 кг

цукор – 500 г

Спосіб приготування:

шовковицю перебрати, помити і у блендері збити до стану пюре.Можна перетерти через сито.Викласти масу в каструлю, додати цукор, довести до кипіння і на маленькому вогні варити 30 хв. При цьому не забувати час від часу помішувати. Гарячу суміш викласти у стерилізовані банки, закатати, перевернути донизу кришкою і залишити остигати.

***

Смузі з шовковицею

Інгредієнти:

кефір 1% – 300 мл

шовковиця – 100 г

імбир – 0.5 ч.л.

петрушка (за смаком)

Спосіб приготування:

шовковицю перебрати, помити і висипати у чашу блендера. Імбир натерти на дрібній терці і додати до ягід. Вилити туди ж кефір і додати петрушку, порвавши її руками. Збити до однорідної маси і розлити у склянки.

При приготуванні смузі з ягодами шовковиці можна додати й інші ягоди, які вам до смаку.

***

Пиріг з ягодами шовковиці

Інгредієнти:

шовковиця – 350 г

яйця – 2 шт.

борошно – 2 склянки

цукор – 1 склянка

кефір (або жирний йогурт) – 1 склянка

розпушувач – 1 ч. л

цукрова пудра – 2 ст. л

ванілін – зовсім трішки

Спосіб приготування:

яйця збити з цукром до густої піни, додати кефір чи йогурт і знову злегка збити. Додати розпушувач і поволі додавати борошно, весь час повільно і добре розмішувати, аби не утворилися грудочки.

Ягоди шовковиці помити і обсушити. Форму для випічки змастити вершковим маслом і злегка присипати борошном. Можна застелити пергаментом. Викласти у форму половину тіста і рівномірно розподілити по всій формі. Зверху викласти ягоди шовковиці і присипати цукром-пудрою. Викласти другу частину тіста, розрівняти і відправити в розігріту духовку до 180-190 градусів на 45 хв. Коли охолоне, зверзу посипати цукровою пудрою.