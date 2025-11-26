Дріжджі – це одноклітинні гриби, які містять поживні речовини та вітаміни групи B

Якщо здається, що наприкінці листопада на городі вже нічого робити, не поспішайте прибирати інвентар. За кілька днів до приходу стабільних морозів можна провести просту процедуру, що допоможе ґрунту швидше переробити органіку та відновити родючість. Для цього не потрібні жодні спеціальні добрива. Який інгредієнт використати, пишуть «Добрі новини».

Поживний розчин для пізньої осені

Для приготування розчину знадобиться 10 грамів сухих пекарських дріжджів. Їх розчиняють у склянці теплої води та додають чайну ложку цукру або меду, солодощі допомагають дріжджам швидше активуватися. Після цього суміш переливають у 10 літрів води та ретельно перемішують.

Отриманим розчином проливають усі грядки, але найбільше користі він дасть там, де раніше вносили органіку: перегній, компост, сидерати або опале листя.

Як діють дріжджі у ґрунті

Дріжджі – це одноклітинні гриби, які містять поживні речовини та вітаміни групи B. Потрапляючи в ґрунт, вони не живлять його безпосередньо, але активізують роботу корисних мікроорганізмів, що вже там існують.

Після поливу дріжджовим розчином ґрунтові бактерії починають швидко розмножуватися та інтенсивно переробляти органічні рештки. Той перегній, компост чи рослинні залишки, які потрапили в землю раніше, перетворюються на цінний біогумус у значно коротші строки.

Чому це важливо зробити саме зараз

Активна життєдіяльність мікроорганізмів зберігається навіть за низьких температур. Дріжджовий розчин допомагає ґрунту утримувати більше тепла та продовжує процеси переробки органіки до глибокої зими.

До весни земля стає пухкою, більш родючою та оздоровленою. На такому ґрунті рослини швидко приживаються й рясно плодоносять без додаткових зусиль.