Овочі, багаті бета-каротином, допоможуть зробити волосся міцним і сяючимзміцнити

Нині чимало жінок скаржиться на випадання волосся. І причини можуть бути різні: неправильне харчування, стрес, гормональні зміни через вагітність, пологи, менопаузу, проблеми зі щитовидною залозою, надмірне використання термічної укладки тощо. Такі захворювання, як діабет, також можуть вплинути на стан волосся. Дієта, багата залізом, вітамінами та незамінними жирними кислотами, допоможе зміцнити здоров’я волосся. Та кращого результату можна добитися, якщо до раціону додати продукти, багаті бета-каротином, повідомляє Health Shots з посиланням на лікаря-дерматолога Рінкі Капур.

Що таке бета-каротин?

Бета-каротин – це червоно-оранжевий пігмент, який міститься в багатьох фруктах і овочах, зокрема, у моркві, солодкій картоплі та шпинаті. Це потужний антиоксидант, дуже важливий для підтримк здорової шкіри, зору та імунної функції, і він також відіграє важливу роль у сприянні росту здорового волосся.

В організмі бета-каротин перетворюється у вітамін А, який допомагає живити та зволожувати шкіру голови, що робить волосся сильнішим і блискучим. Окрім того, виявлено, що бета-каротин стимулює вироблення шкірного сала в шкірі голови, яке діє як природний кондиціонер для волосся, що допомагає підтримувати зволоженість і запобігати ламкості, пояснює дерматолог Рінкі Капур.

Продукти, багаті бета-каротином

1. Солодка картопля. Окрім бета-каротину, який перетворюється у вітамін А, вона містить багато корисних поживних речовин, таких як білок, залізо та вітамін С. Вітамін А відіграє важливу роль у підтримці здоров’я шкіри голови та сприяє росту волосся. Крім того, солодка картопля багата антиоксидантами, які допомагають боротися з окислювальним стресом, запобігаючи пошкодженню волосяних фолікулів і допомагає впоратися з проблемами випадіння волосся.

2. Болгарський перець. Перець, особливо червоний, багатий бета-каротином і вітаміном С, що робить його чудовим вибором для стимулювання росту волосся. Бета-каротин у болгарському перці, перетворившись на вітамін А, сприяє виробленню шкірного сала, зволожує шкіру голови та сприяє росту волосся. Вітамін С також сприяє виробленню колагену, який зміцнює фолікули, запобігаючи розриву.

3. Шпинат. Включення зелених листових овочів, таких як шпинат, у щоденний раціон також може допомогти збільшити споживання бета-каротину та підтримати загальний стан волосся. Листові овочі також багаті іншими поживними речовинами, такими як залізо, вітаміни С і Е, які сприяють росту волосся.

«Бета-каротин у шпинаті сприяє виробленню шкірного сала, природного кондиціонера для шкіри голови, тоді як залізо забезпечує належну оксигенацію волосяних фолікулів, сприяючи росту», – пояснює доктор Капур. А вітамін С сприяє виробленню колагену, який зміцнює пасма волосся та сприяє його росту .

4. Морква. Вона має високий вміст бета-каротину, який не тільки сприяє росту волосся, але й загальному здоров’ю шкіри голови. Бета-каротин захищає шкіру голови від вільних радикалів, забезпечуючи сприятливе середовище для процвітання волосяних фолікулів. «Регулярне вживання моркви може призвести до більш міцних і густих пасм волосся», - каже дерматолог.

5. Кале. Капуста – ще один листовий зелений овоч, який багатий на бета-каротин, вітамін С та інші необхідні поживні речовини, такі як залізо та кальцій. Бета-каротин у капусті підтримує здоров’я шкіри голови, сприяючи виробленню шкірного сала, а вітамін С сприяє синтезу колагену, забезпечуючи міцність волосся.

6. Продукти, багаті на вітамін С. Високий рівень вітаміну С у цитрусових, ягодах, зокрема полуниці, сприяє росту волосся та зменшує ризик їх випадіння. Вони наповнені магнієм, клітковиною, бета-каротином, флавоноїдами та антиоксидантами, які допомагають захистити волосяні фолікули від пошкодження. Продукти, багаті вітаміном С, особливо корисні для волосся, якщо є проблема його випадання.

7. Мускусна диня. Мускус – це соковитий фрукт, багатий на бета-каротин, вітамін С і антиоксиданти, що робить його чудовим доповненням до дієти, спрямованої на стимулювання росту волосся. Бета-каротин у мускусній дині також підтримує вироблення шкірного сала, яке зволожує шкіру голови та сприяє росту волосся. Вітамін С і антиоксиданти допомагають захистити волосяні фолікули від пошкодження, сприяючи росту волосся.

*Важливо! Цей матеріал має рекомендаційний характер. Якщо у вас є ті чи інші проблеми зі здоров’ям, то обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи вузьким спеціалістом.