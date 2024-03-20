Додавання різноманітного насіння до раціону позитивно впливає на організм

Кишківник – дуже чутливий орган, який швидко реагує на зовнішні впливи. Щоб підтримати травний тракт і уникнути метеоризму, закрепів та інших проблем, до раціон варто збалансовувати і стежити за регулярним прийомом їжі. Проблеми з травленням можуть виникнути будь-коли, особливо після переїдання. Тоді шлунок повний і важкий, ви втомлені, а травлення дає збій. Якщо кишківник працює надто повільно, травлення сильно страждає і як наслідок, ми відчуваємо біль у животі, здуття, можуть виникнути закрепи. Аби цього уникнути, варто включити у раціон продукти, які допоможуть налагодити травлення, повідомляє Fit For Fun.

Продукти, які чинять позитивний вплив на травлення

1. Насіння подорожника. Воно містить велику кількість неперетравлюваної клітковини, що допомагає позбутися закрепів. Завдяки цій неперетравлюваності воно може досягти товстого кишечника, де вбирає воду і досягає в 10-15 разів більшого свого об’єму – це стимулює травлення та блокує закрепи.

Аби досягнути бажаного ефекту, необхідно вживати одну-дві чайні ложки на день і багато пити. Як вживати? 1 ч. л насіння подорожника розмішати в 200 мл води, дати йому ненадовго набухнути, випити, а тоді випити ще склянку негазованої води (250-300 мл). Оскільки насіння псиліуму зв’язує воду, воно також є ідеальним засобом від діареї – справжнім універсальним засобом.

2. Насіння льону. Воно стимулює травлення. Понад третину компонентів у ньому становить клітковина (35 г клітковини на 100 г насіння). Саме це робить його надзвичано корисним для травлення. Завдяки слизовим і набухаючим речовинам, які в основному містяться в шкаралупі, шлунок «закривається» і ви довше залишаєтеся ситими.

Щоб отримати користь від насіння,слід споживати до 2 ст. л щодня. Насіння варто попередньо подрібнити і додавати до йогуртів, каш на ніч. Утім, не переборщіть: занадто велика кількість насіння може не тільки стимулювати травлення, але й спровокувати пронос. Під час споживання насіння льону важливо багато пити: 250 мл на 1 ст. л насіння, бо інакше можуть виникнути закрепи.

3. Насіння конопель. Воно містить чимало мінералів, а також білки і незамінні жирні кислоти, які повертають млявий кишечник до норми. Насіння конопель допомагає засвоюванню поживних речовин з інших продуктів і водночас активізує функції кишечника. Це робить його чудовим помічником у разі виникнення закрепів, метеоризму та нетравлення шлунка.

Насіння конопель також легко перетравлюється та виводить токсини з кишківника. Якщо щодня поєднувати насіння з фруктами та овочами, це сприятиме регулярним випорожненням.

4. Насіння чіа. Окрім великої кількості білка, яким багате це насіння, воно також містить багато клітковини – майже 38 г на 100 г дрібного зерна. Воно належить до одного з найбільш багатих клітковиною продуктів і є неабияк корисним для травлення. Якщо споживати його регулярно, діяльність кишківника стимулюється, а токсини виводяться з травного тракту.

Рослинні волокна, які містяться в ньому, також живлять корисні бактерії кишкової флори, які сприяють здоровому функціонуванню органа.

5. Імбир. Він також позитивно впливає на травлення, але не через велику кількість клітковини, а скоріше через його приємну гостроту. Імбир стимулює виділення слини та шлункового соку, що прискорює процес травлення та полегшує перетравлювання їжі.

Найкраще відразу після пробудження випити дві склянки свіжозавареного імбирного чаю (імбир натерти на терці). Заодно такий чай буде корисний і для імунної системи.

*Важливо! Цей матеріал має рекомендаційний характер. Якщо у вас є ті чи інші проблеми зі здоров’ям, то обов’язково проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи вузьким спеціалістом.