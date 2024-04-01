Зайві кілограми легко набрати, але не так просто їх позбутися

Ожиріння – це не просто зайва вага, якої можна позбутися дієтами чи марафонами зі схуднення. Це хронічне захворювання з високими ризиками для здоров’я. В Україні, за даними НСЗУ, за останній рік, кількість людей з встановленим діагнозом ожиріння або надмірна вага зросла на 58%.

Чому виникає ожиріння? Які небезпечні захворювання воно провокує? Чи можна його позбутися дієтами чи марафонами зі схуднення? Ці та інші запитання ZAXID.NET адресував лікарю-ендокринологу, професору Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького Аліні Урбанович.

Причини виникнення ожиріння

За словами лікаря, причинами ожиріння можуть бути як генетичні чинники, так і інші захворювання, в першу чергу ендокринні. Та ключовою і найпоширенішою причиною ожиріння є надлишкове надходження кілокалорій, які не потрібні конкретно цій людині. Дуже часто має місце дисбаланс у споживанні жирів, простих і складних вуглеводів, білків, клітковини. На жаль, українці мало їдять овочів, картопля не належить до корисних овочів через високий вміст крохмалю.

Є базове поняття здорової тарілки. Фактично на кожен прийом їжі половину тарілки мають складати овочі, але некрохмалисті. І що більше кольорих овочів,то краще. 1/4 мають складати цільнозернові продукти і ще одну четверту – продукти білкового походження (риба, нежирне м'ясо, сир, горіхи).

Кількість кілокалорій, яку ми споживаємо, дають відповідну кількість енергії. І ми повинні витратити її впродовж дня. Якщо цього не відбувається завдяки фізичній активності, то вони починають нагромаджуватися і це веде до розвитку ожиріння.

Дорослій людині достатньо харчуватися двічі-тричі на день. Постійні перекуси, заїдання стресу ведуть до відкладання жирової тканини й скинути її значно важче, ніж набути.

Як визначити є надлишкова вага чи ожиріння?

Класичний спосіб діагностики ожиріння включає розрахунок індексу маси тіла. Поділіть свою вагу в кілограмах на квадрат зросту в метрах. Це буде ваш індекс маси тіла. Якщо показник понад 25, то це свідчить про надмірну вагу, якщо більш як 30 – це вже ожиріння.

«Про високі ризики розвитку супутніх захворювань може свідчити об’єм талії. За допомогою вимірювання талії визначають абдомінальне ожиріння – відкладення жирової тканини в черевній порожнині. Про абдомінальне ожиріння свідчить об'єм талії 88 см і більше у жінок, та 94 см і більше – у чоловіків», – каже Аліна Урбанович.

Чим небезпечне ожиріння?

Ожиріння – це серйозна проблема, яка призводить до низки серйозних змін в організмі і виникнення хронічних захворювань:

метаболічних порушень – дуже високий ризик розвитку цукрового діабету другого типу;

серцево-судинних захворювань – ризик артеріальної гіпертензії, швидкого прогресування атеросклеротичних захворювань;

захворювань шлунково-кишкового тракту – високі ризики жовчнокам'яної хвороби, жирове переродження печінки;

порушується робота репродуктивної системи, що призводить до безпліддя;

більший ризик інфарктів, інсультів, болю в спині, суглобах, артритів, артрозів і значно вищий ризик онкозахворювань.

Як позбутися ожиріння?

За словами лікаря-ендокринолога, так звані марафони зі схуднення та жорсткі дієти можуть більше нашкодити. Адже з раціону виключаються важливі нутрієнти, відбуваються швидке схуднення. Та потім людина повертається до звичного способу життя і втрачені кілограми повертаються з надлишком, за так званим ефектом маятника або його ще називають ефектом йо-йо. Окрім того, дуже швидке схуднення може мати негативні ризики для здоров’я – може розвинутися гострий холецистит, панкреатит, а це серйозні ризики для здоров'я.

«Оптимально, щоб людина втрачала вагу поступово – це забезпечить тривалий ефект. Хорошим результатом вважається схуднення на 10% маси тіла впродовж півроку. Нормально худнути від 250 г до кілограма на тиждень, але це має бути розтягнутий процес в часі – не три дні, не тиждень як тривають марафони», – радить лікар-ендокринолог.

За цей час у людини мають закріпитися харчові звички і звички займатися фізичною активністю, оптимально хоча б 300 хвилин на тиждень, відповідно до стану конкретної людини, з урахуванням супутніх діагнозів і обмежень. Серед дієт найбільш здоровими вважаються, наприклад, середземноморська дієта, інтервальне харчування. Але все це має залишатися в людини на роки: не на день, не на тиждень, навіть не на місяць. Людина повинна змінити свій спосіб життя, адаптуватися до правильного харчування і підібрати собі адекватну фізичну активність. Щоб їй було комфортно і фізично, і психічно.

Коли звертатися по допомогу до лікаря?

Через стигматизацію ожиріння, люди часто лікуються з приводу супутніх захворювань, наприклад, гіпертонії. Але без лікування ожиріння в людини з’являтимуться все більше інших захворювань, зокрема, цукровий діабет. Близько 90% людей з діабетом другого типу мають ожиріння.

Якщо індекс маси тіла 30 і більше, то варто звернутися до сімейного лікаря, який скерує до ендокринолога, щоб виключити ендокринне підґрунтя ожиріння і отримати відповідне лікування.

Спочатку лікар надасть рекомендації щодо немедикаментозних методів, таких як нормалізація способу життя, правильне харчування і підбір фізичної адекватної активності, з врахуванням генетичних особливостей, набутих захворювань. Лише після того, коли є чітка картина щодо супутніх захворювань, ендокринних розладів можуть призначати в певних випадках препарати.