Найчастіше причиною ранніх сходів стає надто рання посадка

Тепла осінь може змусити озиму цибулю прорости раніше, ніж потрібно. Якщо рослини встигли вкоренитися, але вже випустили зелене пір’я, це ще не привід хвилюватися. Невеликі сходи зазвичай не загрожують урожаю, проте надмірне осіннє проростання може ускладнити зимівлю. «Експерт» пише, чому цибуля починає рости до морозів і як допомогти їй пережити холодний період.

Чому озима цибуля проростає восени

Найчастіше причиною ранніх сходів стає надто рання посадка. Якщо ґрунт залишається теплим, а вологи достатньо, цибулини не лише вкорінюються, а й починають активно нарощувати листя.

На розвиток рослин також впливають тривала тепла осінь і надмірне внесення азотних добрив. У таких умовах цибуля може продовжувати рости навіть тоді, коли вже мала б поступово готуватися до зимового спокою.

Чи небезпечне осіннє проростання

Якщо над поверхнею ґрунту з’явилося лише кілька сантиметрів зеленого листя, причин для паніки немає. Добре вкорінені зимостійкі сорти здатні витримати холод навіть із невеликими сходами. Навесні вони продовжать рости.

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Небезпечнішим є надмірне проростання, коли до морозів цибуля встигає утворити багато довгого, ніжного листя. Воно гірше витримує сильні морози, особливо якщо зима буде малосніжною.

Чи потрібно обрізати зелене пір’я

Зрізати молоде листя лише через те, що воно з’явилося восени, не варто. Обрізання не зупинить розвиток цибулини й не змусить її перейти до зимового спокою. Натомість пошкодження можуть послабити рослину.

Не потрібно також викопувати цибулини та пересаджувати їх глибше, якщо вони вже добре вкоренилися. Таке втручання може пошкодити коріння й погіршити стан рослин перед зимою.

Як захистити грядку перед морозами

Коли встановиться стійка холодна погода, грядку можна вкрити сухою мульчею, наприклад соломою. Вона допоможе зменшити різкі коливання температури й захистить ґрунт від надмірного промерзання.

Однак не варто поспішати з товстим укриттям, поки надворі тепло. Під ним ґрунт довше залишатиметься прогрітим, а цибуля може продовжити рости. Надмірна вологість під щільним шаром мульчі також створює сприятливі умови для загнивання.