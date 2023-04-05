31 березня українці кинулись скуповувати рецептурні ліки про запас

Впровадження з 1 квітня 2023 року електронних рецептів на рецептурні лікарські засоби спричинило паніку і збільшило продажі аптек 31 березня на 345%, повідомляє профільне видання Аптека.

«У гривневому вираженні обсяги аптечного продажу зросли на 345% та на 248% в упаковках порівняно з аналогічним днем минулого року», – ідеться в повідомленні.

Водночас українці стояли в чергах і за безрецептурними препаратами. Так, обсяги роздрібного продажу рецептурних препаратів у грошовому вираженні зросли на 385%, а безрецептурних – на 271%.

Дані видання Аптека

У натуральному вираженні – в упаковках – темпи зростання становили 326 та 219% відповідно.

Дані видання Аптека

В Україні рецептурними є близько 60% зареєстрованих лікарських засобів, саме на них потрібен рецепт лікаря. Решту ліків, які не потребують обовʼязкового призначення лікарем, можна, як і раніше, придбати в аптеці без спеціального рецепта. Разом з тим, нові правила передбачають перехідний період, під час якого одночасно діятимуть електронні та паперові рецепти. А люди, які постійно приймають рецептурні препарати через хронічні захворювання, зможуть отримати електронний рецепт без візиту до лікаря – дистанційно.