Причина може полягати не в рецепті чи способі смаження

Панкейки цінують за ніжну текстуру та пишність. Проте навіть якщо вони добре піднялися на сковорідці, після приготування можуть втрати повітряну структуру. Причина може бути не в рецепті чи способі смаження, а в тому, як ви зберігаєте готові панкейки, поки готується решта порції. AOL розповідає, чому панкейки осідають після смаження.

Чому панкейки можуть осідати?

Поширена помилка – складати щойно посмажені панкейки один на одного. Через тепло між ними накопичується волога, тому вони розм’якшуються й втрачають бажану пишність. Кулінарний експерт Антоні Поровський радить натомість розкладати їх окремо, щоб повітря могло вільно циркулювати. Для цього ви можете використати решітку в духовці.

Окрім цього, ви можете потримати кожну партію панкейків в теплі в духовці. Для цього потрібно розігріти духовку до температури від 93 до 135 °C. А після смаження перекласти панкейки на решітку до моменту, поки не приготуєте всю партію.