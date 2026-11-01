Чому панкейки осідають: поширена помилка, якої припускаються після смаження
Панкейки цінують за ніжну текстуру та пишність. Проте навіть якщо вони добре піднялися на сковорідці, після приготування можуть втрати повітряну структуру. Причина може бути не в рецепті чи способі смаження, а в тому, як ви зберігаєте готові панкейки, поки готується решта порції. AOL розповідає, чому панкейки осідають після смаження.
Чому панкейки можуть осідати?
Поширена помилка – складати щойно посмажені панкейки один на одного. Через тепло між ними накопичується волога, тому вони розм’якшуються й втрачають бажану пишність. Кулінарний експерт Антоні Поровський радить натомість розкладати їх окремо, щоб повітря могло вільно циркулювати. Для цього ви можете використати решітку в духовці.
Окрім цього, ви можете потримати кожну партію панкейків в теплі в духовці. Для цього потрібно розігріти духовку до температури від 93 до 135 °C. А після смаження перекласти панкейки на решітку до моменту, поки не приготуєте всю партію.