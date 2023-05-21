Папа Франциск неодноразово заявляв, що Ватикан готовий виступити посередником у війні між Росією та Україною

Папа Римський Франциск доручив кардиналу Маттео Зуппі відправитися в Україну із «миротворчою місією». Про це повідомила прес-служба Ватикану.

Папа доручив Маттео Дзуппі, Архиєпископу Болоньї та голові Італійської Єпископської Конференції, очолити місію, за погодженням з Державним секретаріатом, «щоб сприяти зменшенню напруженості в конфлікті [Ватикан офіційно не називає війну в Україні – війною]».

Інформацію підтвердив директор пресслужби Святого Престолу Маттео Бруні. За його словами, візит кардинала «може започаткувати шляхи до миру».

Папа Франциск неодноразово заявляв, що Ватикан готовий виступити посередником у війні між Росією та Україною. Водночас, Папа також робив багато заяв, які викликали критику в Україні. Зокрема він називав росіян «великим народом» і казав, що їм не притаманна жорстокість. Також він заявляв про те, що у війні в Україні є інтереси «не лише Російської імперії, але й інших імперій», й Україна є полем битви цих інтересів.

Президент України Володимир Зеленський 13 травня був із робочим візитом до Італії. Серед іншого, він вперше від початку війни зустрівся з Папою Римським Франциском.