Міноборони створило робочу групу на чолі з Юлією Паєвською («Тайрою») для розв'язання проблем із лікування військових. Так відомство відреагувало на звернення громадських організацій, які займаються супроводженням медичної підтримки військових, розповів міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, в міністерстві переглянули список претензій і рекомендацій від громадських організацій та провели зустріч із 42 представниками інституцій.

«Ми домовились, що зробимо постійну робочу групу при міністерстві з цього приводу. На зустрічі зголосилась очолити цю групу всім відома Юлія Паєвська», – сказав Резніков на прес-конференції в п’ятницю, 28 квітня, повідомило «Громадське».

Також він розповів, що було ухвалено рішення про збільшення кількості військово-лікарських комісій на лінії фронту. «Щоб наші поранені могли звертатися в ці установи не тільки на території військових госпіталів, а й на території цивільних медичних закладів», – пояснив міністр.

Він також доручив своїй заступниці Ганні Маляр та командувачці Медичних сил ЗСУ Тетяні Остащенко протягом 10 днів відвідати всі ВЛК в містах уздовж лінії фронту та дізнатися, яка там ситуація.

«Крім того, за моєю директивою буде введено посади психолога в усіх лікувальних закладах. Помилковим і хибним було сприйняття, що психологічну допомогу має отримати поранений після завершення лікування. Адже сам факт поранення – це вже психологічна травма», – зазначив міністр оборони.

Хто така Юлія Паєвська «Тайра»

Юлія Паєвська «Тайра» – відома волонтерка й парамедикиня, яка з початку війни допомагала військовим та мирним жителям на Донбасі, а перед цим – брала участь у Революції гідності. На Донбасі Тайра сформувала власну команду для евакуації під назвою «Ангели Тайри».

Попри те, що Юлія Паєвська не має медичної освіти, вона займається допомогою пораненим та їх евакуацією з 2014 року. Має звання «Народний герой України», відзнаку «За гуманітарну участь в АТО», чимало нагород від різних з’єднань ЗСУ.

16 березня 2022 року Юлія Паєвська потрапила в полон до російських окупантів. Її з водієм окупанти затримали на блокпосту в Мангуші біля Маріуполя. 17 червня того ж року «Тайру» звільнили з полону.