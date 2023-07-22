Парламент Болгарії вирішив відібрати у російської компанії «Лукойл» право ведення бізнесу на нафтовому терміналі Росенець, розташованому на березі Чорного моря. «Лукойл» відповідає за його діяльність з 2011 року.

Як повідомила агенція Reuters, за це рішення проголосували 144 депутати з 240. Проросійський президент Болгарії Румен Радев уже розкритикував таке рішення парламенту.

Згаданий термінал обслуговує єдиний у Болгарії нафтопереробний завод Neftochim Burgas, який також належить «Лукойлу». НПЗ заявив про намір звернутися до суду про внесення змін до рішення парламенту щодо нафтового терміналу.

У болгарському парламенті заявляють, що рішення відповідає санкціям, які Захід наклав на росію. Крім того, депутати сподіваються, що це рішення дозволить Болгарії приєднатися до Шенгенської зони ЄС.

У січні болгарські законодавці ухвалили рішення, яке відкриває шлях для уряду взяти на себе управління нафтопереробним заводом Neftochim Burgas на термін до року. Раніше видання Die Welt писало, що Болгарія стала одним із найбільших експортерів дизельного пального в Україну. За словами екс-міністра фінансів Асена Васильєва, у певний період вона покривала 40% потреб України. Водночас дизельне пальне, яке Болгарія постачає в Україну, було перероблене з російської сирої нафти на Чорноморському нафтопереробному заводі, який належить російській компанії «Лукойл».

Як пише болгарський Euractiv, Бургаський НПЗ без проблем працює з неросійською нафтою – наприклад, із Саудівської Аравії та ОАЕ.