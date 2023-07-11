В’ячеслав Кантор має російське, ізраїльське і британське громадянство, очолював Європейського єврейський конгрес

Польський уряд призначив управителя майном російського олігарха В’ячеслава Кантора в найбільшому в країні виробнику добрив Grupa Azoty, повідомив міністр розвитку і технологій Вальдемар Буда.

За його словами, польська влада шукатиме партнера, який викупить заморожену частку в розмірі близько 20% акцій Grupa Azoty і виплатить компенсацію. Тимчасовий управитель має визначити ринкову вартість паперів, отримати дозволи на правочин та переоформити цінні папери.

«Починається нова ера. Крок за кроком ми усуваємо присутність росіян у польській економіці. Чи то шляхом незалежності від російських енергоресурсів, чи то через обмеження російського впливу та капіталу», – наголосив Буда.

Grupa Azoty – один із найбільших хімічних холдингів у Європі, який спеціалізується на випуску конструкційних пластиків, азотних та складних добрив, оксоспиртів та пластифікаторів. Група є пʼятим за величиною виробником поліамідів у Європі, єдиним польським виробником поліоксиметилену та одним із провідних виробників мінеральних добрив у Євросоюзі.

Як пише Money.pl, у 2018 році росіянин Кантор потрапив до американського списку «людей, наближених до Кремля». За шість років до того олігарх намагався заволодіти Azoty Tarnów. Тоді польська влада сприйняла це як вороже захоплення і заблокувала угоду. Пізніше шляхом обʼєднання з Azoty в Пулавах була створена Grupa Azoty. Групі «Акрон» Кантора належить 19,82% акцій Grupa Azoty. У березні 2022 року бізнесмен потрапив під санкції ЄС, через що під обмеження потрапила й Grupa Azoty. Влітку 2022 року Кантор передав 45,1% акцій «Акрона» трьом топменеджерам, формально переставши бути власником контрольного пакета. У 2021 році йому належало понад 94% акцій російського виробника мінеральних добрив «Акрон».

Кантор має російське, британське та ізраїльське громадянство, раніше обіймав посаду голови Європейського єврейського конгресу. Кантор із статками в $11,3 млрд займає 11 сходинку в рейтингу мільярдерів, за версією російського Forbes.