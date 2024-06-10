Віктор Орбан назвав результати перемогою і привітав прихильників

Правляча партія Угорщини «Фідес» і її союзники отримали найгірший результат на виборах до Європейського парламенту за останні два десятиліття. Як свідчать попередні результати, політична сила проросійського прем'єр-міністра Віктора Орбана, послабила свої позиції, пише Politico.

Згідно з першими результатами, «Фідес» отримала 44,2% голосів у Європейському парламенті, а опозиційна, нещодавно створена правоцентристська партія Петера Мадяра «Повага і свобода» (TISZA) посіла друге місце, набравши 30%. Результат опозиційної сили є значно вищим, ніж прогнозували фахівці. Зазначається, що такі результати дадуть «Фідес» 11 місць у Європарламенті, а опозиціонерам –сім.

Сам Віктор Орбан попри результати все вже привітав перемогу своєї партії після голосування.

«Сьогодні ми перемогли стару опозицію, нову опозицію. І незалежно від того, як опозиція буде називатися наступного разу, ми будемо перемагати її знову і знову», – сказав Орбан, якого цитує агентство Associated Press.

За останні два десятиліття «Фідес» лише раз набрала менш як 50% голосів – у 2004 році. Тоді політична сила набрала 47,4% голосів виборців. У порівнянні з попередніми виборами до Європарламенту, що відбувалися у 2019 році, правляча угорська партія втратила майже 8% і 2 мандати.

Колишній соратник Орбана 43-річний Петер Мадяр коментуючи попередні підсумки виборів заявив своїм прихильникам, що результати голосування знаменують «кінець цілої ери».

«Ми побачимо історичних осіб, які дадуть дуже хорошу основу для того, щоб крок за кроком, цеглинка за цеглинкою, повертати нашу батьківщину на наступних парламентських виборах», – сказав він.

Мадяр також оголосив про плани приєднатися до правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП), яка має стати найбільшою групою в Європейському парламенті. Політична сила симпатизує Україні.

Петер Мадяр активізував виборців, виступаючи проти корупції уряду Віктора Орбана. Він пообіцяв повернути мільярди коштів ЄС, які були заморожені Брюсселем і не передані Будапешту через проблеми верховенства права в країні. Мадяр, який за кілька місяців створив найсильнішу опозиційну партію в Угорщині, сподівається використати результати на виборах до Європарламенту, щоб забезпечити своїй політсилі просування до перемоги над Орбаном на наступних загальнонаціональних виборах у 2026 році.

Кризи становищу правлячої партії в Угорщині завдав і так званий «педофільський скандал», що розгорівся після розголосу інформації про помилуванням чоловіка, засудженого за допомогу в приховуванні педофілії в дитячому будинку. Внаслідок скандалу президентка Угорщини Каталін Новак та ексміністерка юстиції Юдіт Варга позбулися посад. Новак і Варга донедавна були фаворитками угорського прем’єра, як і знайомий українцям очільник МЗС Петер Сійярто. Однак , став, мабуть, найбільшим політичним викликом для режиму Віктора Орбана за 14 років його безперервного одноосібного управління країною та спровокував численні протести проти влади.

Напередодні виборів до Європейського парламенту в столиці Угорщини відбувся мітинг прихильників Мадяра. Під час мітингу Мадяр вернувся до натовпу, який заповнив площу Героїв у Будапешті, заявивши, що він і його рух побудують «більш красиву, мирну і щасливу країну» і покладуть край 14-річному перебуванню Орбана при владі.

Натомість Орбан звинуватив Мадяра у тому, що він та його прихильники «виступають за війну», однак той відкинув ці звинувачення.

Виборчі дільниці відвідали 59% угорців, що є значно більшим результатом у порівнянні з 43% на виборах до ЄС у 2019 році.