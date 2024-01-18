Європарламентарі також можуть через суд скасувати розмороження коштів ЄС для Угорщини

Європейський парламент на своєму засіданні у четвер, 18 січня, засудив «навмисні, постійні й систематичні зусилля уряду Угорщини підірвати основоположні цінності ЄС». Про це 18 січня повідомив «24 канал».

Відповідну резолюцію підтримали 345 євродепутатів, 104 проголосували проти, ще 29 – утрималися. Таким чином європейські парламентарі зробили ще крок до призупинення права Будапешта на голосування в блоці.

У схваленому документі європарламентарі засуджують угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана за те, що у грудні 2023 року він наклав вето на надання більшої фінансової допомоги Україні від Євросоюзу. Вони також висловлюють «серйозну стурбованість щодо подальшої ерозії демократії, верховенства права й основних прав в Угорщині».

Європейську раду до якої входять лідери всіх країн-членів ЄС закликали з’ясувати, чи вчинила Угорщина «серйозні й постійні порушення цінностей ЄС». Депутати посилаються на положення статті 7.2 Договору про ЄС., яка передбачає можливість призупинення певних прав окремо взятої держави, включно з голосом у Раді ЄС, у випадку якщо вона неодноразово порушувала цінності Євросоюзу.

Також у межах ухваленої резолюції заплановане проведення розслідування, щодо доцільності скасування рішення Європейської комісії про часткове розблокування коштів для угорського уряду.

З огляду на ці обставини, європарламентарі сумніваються, що Угорщина зможе прийняти головування в Раді ЄС, адже черга Будапешта щодо голосування настане у другому півріччі 2024-го.

Зауважимо, що Резолюції Європарламенту носять насамперед рекомендаційний характер і не є обов’язковими до виконання. Крім того, щоб активувати процедуру позбавлення Угорщини голосу в ЄС потрібне одностайне рішення 26 лідерів країн-членів, за винятком самого Будапешта, який виступатиме фігурантом такої справи.