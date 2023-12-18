Лідери країн Європейського союзу розглядають можливість позбавити Угорщину права голосу, аби розблокувати надання фінансової допомоги Україні. Про це 18 грудня повідомляє Financial Times із посиланням на європейських дипломатів.

Європейські чиновники та дипломати наголосили, що лідерам ЄС тепер доводиться вигадувати способи, як завадити прем'єру Угорщини Віктору Орбану послабити підтримку Києва Брюсселем. Так, деякі чиновники розглядають можливість використати процедуру покарання за статтею 7 договору про Європейський Союз 2007 року, яка дає змогу позбавляти країну права голосу у зв'язку з порушенням європейського законодавства.

Цей процес може бути заблокований будь-яким іншим членом ЄС, проте після виборів у Польщі в блоці не залишилося «гарантованого захисника» Угорщини. Втім, багато країн «нервують» через використання, по суті, найбільшої зброї ЄС проти держави-члена. Натомість, за словами чиновників, вони сподіваються переконати Орбана відмовитися від вето на фінансування, продемонструвавши йому «справжню ціну ізоляції» його країни в блоці. Якщо це не вдасться, 26 інших членів ЄС зможуть укласти угоду самостійно, хоча це займе час.

«Можливо Угорщина може створити більше проблем. Можливо, Угорщина зможе змусити нас використати кілька різних інструментів. Але, зрештою, Угорщина не зможе перешкодити нам надавати гроші Україні», – сказав чиновник.

Нагадаємо, на саміті ЄС Угорщина наклала вето на надання Україні 50 млрд євро фінансування на чотири роки. У МЗС України зазначили, що принципове рішення про фінансування було досягнуто, тепер Київ очікує на завершення всіх процедур у січні. Президент Євроради обіцяв провести спеціальний саміт, щоб обговорити надання допомоги.