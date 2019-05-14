Парубій підписав закон про українську мову

Андрій Парубій підписав закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

Голова Верховної Ради Андрій Парубій у вівторок, 14 травня, підписав закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Це стало можливим після того, як депутати відхилили усі постанови, які блокували підписання цього закону.

Він також закликав апарат Верховної Ради якомога швидше направити підписаний ним документ до Адміністрації президента для того, щоб президент також підписав цей закон. Сесійна зала зустріла це емоційно, вибухнувши оплесками, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Перед цим народні депутати відхилили проекти постанов, якими деякі їхні колеги пропонували відкликати результати голосування за закон і які блокували підписання закону спікером.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» 25 квітня. Огляд нового мовного закону читайте у нашому матеріалі.