У середу, 26 січня, Парламентська асамблея Ради Європи підтвердила повноваження російської делегації, які Україна намагалася оскаржити. Про це повідомив у Telegram член української делегації Олексій Гончаренко.

«Парламентська асамблея Ради Європи ратифікувала повноваження російської делегації, які ми заперечували. «За» – 97, «проти» – 41», – зазначив нардеп, опублікувавши поіменний список усіх учасників голосування.

Цього тижня під час відкриття зимової сесії ПАРЄ українська делегація оскаржила повноваження російської делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. Згідно з процедурними правилами ПАРЄ, підставами для оскарження вважається порушення статті статуту, у якій, зокрема говориться, що кожна країна-член організації обов'язково має визнавати принцип верховенства права.

Також українська делегація оскаржила повноваження російської з процедурних підстав – оскільки російський парламент обраний голосами, зокрема окупованого Криму та мешканців окупованих територій Донбасу.

Того ж дня президентом Парламентської асамблеї Ради Європи обрали проросійського представника від Нідерландів Тіні Кокса. Кокс відомий своєю проросійською позицією у ПАРЄ. Деякі ЗМІ називають його відкритим агентом Кремля та найефективнішим лобістом інтересів РФ у Асамблеї. Саме Кокс був автором доповідей про зняття санкцій з російської делегації в Асамблеї, завдяки чому російська делегація повернулась до ПАРЄ у 2019 році.