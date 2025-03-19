Внаслідок ДТП постраждала пасажирка міського автобуса №47а

У Львові трапилась ДТП між міським автобусом №47а та автомобілем Nissan Qashqai. Унаслідок автозіткнення 66-річна пасажирка автобуса потрапила в лікарню.

Як повідомила пресслужба поліції, ДТП трапилась у вівторок, 18 березня, на просп. Чорновола у Львові. 24-річний мешканець Золочівського району за кермом Nissan Qashqai зіткнувся з автобусом МАЗ, яким керував 55-річний мешканець Стрийського району.

Внаслідок ДТП травмувалася пасажирка автобуса, 66-річна львів’янка. Її госпіталізували до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує до 3 років обмеження волі.