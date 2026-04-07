Приготування паски в аерогрилі здається зручним і швидким варіантом, однак результат не завжди виправдовує очікування. Випічка може залишатися сирою усередині або втрачати форму після випікання. «РБК-Україна» розповідає, чому ж паска в аерогрилі не виходить.

Чому паска не виходить?

Одна з головних проблем – неправильний температурний режим. Багато хто намагаються пришвидшити процес і ставлять 170-180℃. Проте у результаті верх паски швидко підрум’яниться, але всередині тісто не встигає пропектися. Саме через це паска виходить сируватою і може осідати після охолодження.

Щоб отримати якісну паску, важливо не поспішати і дотримуватися правильного режиму. Оптимальна температура для випікання паски в аерогрилі становить близько 150℃, а час – 30–40 хвилин. Саме такий режим дозволяє рівномірно пропекти тісто і зберегти форму.

Також важливо дати тісту добре піднятися у формі та не заповнювати її повністю. Якщо верх починає темніти раніше, його можна накрити фольгою.