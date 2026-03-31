Ви можете додати деякі інгредієнти до паски, щоб продовжити її свіжість

Домашня паска може швидко втрачати м’якість і ставати сухою вже через кілька днів. Водночас ви можете додати деякі інгредієнти до паски, щоб продовжити її свіжість. «Смачненьке» розповідає, що додати до паски, щоб вона не черствіла так швидко.

Що додати до тіста?

Для паски потрібно використовувати борошно вищого ґатунку, адже воно містить більше клейковини, яка впливає на структуру та м’якість випічки. Також до тіста слід додати масло, воно теж допоможе їй довше не висихати.

Окрім цього, у тісто можна додати трохи меду або інвертного цукру. Вони утримують вологу в тісті, завдяки чому паска довше залишатиметься свіжою.

Не менш важливо – правильно підготувати тісто. Його потрібно добре обминати кожного разу, коли воно підходить. Ці дії насичують тісто киснем і робить текстуру більш пухкою.