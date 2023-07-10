На чоловіка склали постанову за порушення правил дорожнього руху

Рівненські патрульні склали адмінпостанову на водія BMW за участь у автоперегонах неподалік Рівного. За порушення правил ПДР йому загрожує 510 грн штрафу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Рівненщини, на вихідних в одній із медіаспільнот міста правоохоронці виявили, що на автодорозі М-06 «Київ–Чоп», поблизу Здолбунова, водії влаштували імпровізовані перегони.

На відео, яке опублікували патрульні, видно, що один з водіїв влаштував так званий «дрифт». Саме на нього згодом склали постанову.

Поліцейські виїхали на місце та провели з водіями профілактичні бесіди, після чого перегони припинилися.

«А вже сьогодні патрульні, за наявними базами даних, встановили особу водія авто BMW, якого ви бачите на відео, та запросили його в управління патрульної поліції, де він отримав постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення ПДР) КУпАП», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що санкція цієї статті передбачає 510 грн штрафу.