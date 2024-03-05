Місця перебування у печері трипільців музеєфікували, відтворили їхній побут

В одній із численних печер українського Поділля знайшли сліди давньої культури – трипільської. Знахідками, які вказували на перебування там людей, був посуд, залишки вогнища, ритуальні предмети. Їх ретельно дослідили науковці, зараз у печері Вертеба на Тернопільщині облаштували музей і туристичний маршрут, де відтворили побут тогочасних людей.

Карстова печера Вертеба на березі річки Серет розташована біля села Більче-Золоте Чортківського району, на плато на висоті 274 м над рівнем моря. Загальна протяжність лабіринту, який дослідили вчені, – 9 км. Там висока вологість і стала температура повітря +10+11°С.

Трубчасті сталактити у Вертебі (фото музею)

Порожнина печери викладена крупнокристалічними гіпсами, які утворюють численні об’ємні ходи з мінеральними утвореннями. Найбільше прозорих і білих кристалів, сталактитів карбонатних форм. В одному з лабіринтів – Кам’яна Соломка – зі стелі звисають трубчасті кальцитові сталактити у вигляді стержнів довжиною 10-12 см. У печері водяться 4 види кажанів, занесених до Червоної книги України.

Кажани зимують у подільській печері (фото музею)

Вертеба – єдина з великих подільських печер, яку в давнину люди використовували для житла і культових потреб. Понад 600 років там перебували люди: дослідники знайшли сліди трьох культурних верств енеолітичної культури Трипілля-Кукутень; ознаки перебування людей епохи бронзи і пізніших часів.

Печера розташована біля річки Серет (фото музею)

Завдяки зручному заходу в печеру на місці знахідок давніх людей у печері Вертеба облаштували Музей трипільської культури. Це місце від 1995 року досліджують археологи, які виявили добре збережені артефакти. Серед них – колекція кераміки, антропоморфні та зооморфні статуетки, знаряддя праці з кістки, кременю, каменю і міді, які належать до трьох різночасових місцевих груп трипільської культури. Натрапили вчені також на глинобитні лежанки, землянку, залишки вогнищ, ритуальні та сміттєві ями.

Відтворений побут трипільців у печері, де вони колись жили (фото музею)

Окремі ділянки печери музеєфікували, електрифікували та склали екскурсійний маршрут протяжністю 800 метрів. При вході в печеру є великий камінь-жертовник. В археологічному розкопі експоновано залишки вогнища, кам’яну зернотерку, глиняний посуд, роги тура і оленя. Ці знахідки датують пізнім періодом трипільської культури. Тут також показують печерні відклади.

У печері Вертеба можна побачити залишки глиняної лежанки біля відкритого вогнища. Для туристів у печері відтворили гончарну майстерню трипільського майстра, де можна простежити весь технологічний процес виготовлення кераміки, побачити гончарну піч і готові вироби тарного, кухонного і столового посуду.

Гончарна майстерня трипільців у Вертебі (фото проекту «Тепле Поділля»)

В іншому місці відтворений процес розтирання зерна та випікання хліба. Там зібрані оригінальні кам’яні зернотерки, зерновики, миски, кубки зі збіжжям та борошном.

У музеї є діорама із кам’яними скульптурами давніх людей за їхніми побутовими заняттями: розпалюванням вогнища, приготуванням їжі, ткацтвом та іншими. Експозиція зображає духовний світ трипільців, там є жіночі статуетки, амулети, біноклевидна посудина.

Експозиція «Духовний світ трипільців» (фото проекту «Тепле Поділля»)

Цінні експонати з Вертеби можна також оглянути у Борщівському обласному краєзнавчому музеї, філією якого є печера. Як працює музей-печера, можна з’ясувати за контактами на сайті. Віртуальний тур печерою тут.