Від страхового стажу залежить вік виходу на пенсію та сума виплат

Згідно з українським законодавством, право на пенсію залежить від віку людини та її страхового стажу. Страховий стаж – це кількість років, в які працівник сплачував за себе єдиний соціальний внесок у Пенсійний фонд України або ж це робив його роботодавець. Розповідаємо, скільки потрібно страхового стажу, щоб вийти на пенсію в 2025 році і де перевірити, який у вас стаж.

Вік і страховий стаж для виходу на пенсію в 2025 році

На пенсію в україні можна вийти у 60, 63 або 65 років за умови наявності необхідного страхового стажу. Пенсійна реформа, запроваджена в Україні, передбачає, що страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, щороку збільшується на 12 місяців. Таким чином, у 2028 році він становитиме 35 років.

Щоб вийти на пенсію в 2025 році потрібно мати такий страховий стаж:

у 60 років – не менше 32 років;

у 63 роки – від 22 до 32 років;

у 65 років – від 15 до 22 років.

Якщо страхового стажу бракує

Якщо людині виповнилося 65 років, проте її страховий стаж менший за 15 років, вона може оформити соціальну допомогу від держави.

Документи для оформлення пенсії та допомоги можна подати на вебпорталі електронних послуг ПФУ, на вебпорталі «Дія» або особисто в будь-якому сервісному центрі органів Пенсійного фонду України незалежно від місця проживання, реєстрації чи перебування.

Потрібні такі документи:

паспорт громадянина України (або ID-картка);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, військовий квиток тощо);

довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль по 30 червня 2000 року (за бажанням);

реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк);

фотографія для пенсійного посвідчення;

свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища та інші документи.

Додамо, що пенсія за віком призначається з наступного дня після досягнення пенсійного віку. Звернутися за призначенням пенсії потрібно не пізніше, ніж за три місяці з дня досягнення пенсійного віку.

Як дізнатися свій страховий стаж онлайн

Не обов’язково іти у відділення ПФУ, щоб дізнатися свій страховий стаж. Це можна зробити онлайн:

через застосунок «Дія»;

через портал «Дія»;

через сайт ПФУ;

через застосунок Пенсійного фонду.

Як дізнатися про свій стаж через «Дію»

У застосунку виберіть розділ «Сервіси», далі – «Витяги і довідки». Для того, щоб дізнатися про страховий стаж, потрібно замовити довідку ОК-7. Додамо, що в «Дію» дані з Пенсійного фонду підтягуються автоматично.

Також дізнатися про свій стаж можна на порталі «Дія». Для цього потрібно обрати розділ «Пенсії, пільги та допомога» і також замовити потрібну довідку. Довідка – безоплатні і формується одразу ж. Її можна завантажити на свій пристрій.

Як дізнатися про свій стаж через Пенсійний фонд

Дізнатися про свій стаж можна на сайті ПФУ або ж в мобільному застосунку, що доступний для пристроїв на Android та iOS.

На порталі ПФУ інформація відображатиметься у персональному кабінеті. Проте для цього може знадобитися скан-копія трудової книжки та інших документів про роботу. Завантажити їх також можна в персональному кабінеті, після цього там з’явиться необхідна інформація.

Щоб дізнатися про свій стаж через застосунок ПФУ, потрібно: