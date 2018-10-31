Перед ляльковим театром у Львові ліквідують паркінг

Згодом на цій території облаштують громадський простір

СуспільствоКатерина Родак, 31 жовтня5270

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Перед ляльковим театром у Львові ліквідують паркінг
фото Google
Машинам обмежать заїзд на площу перед театром

Простір навпроти Львівського академічного лялькового теа​тру на площі Данила Галицького зроблять пішохідною зоною. Таке рішення погодила міська комісія з безпеки дорожнього руху, щоб унеможливити паркування автомобілів на цій території.

Зокрема, комісія погодила облаштування обмежувальних стовпців з обидвох сторін на площі перед ляльковим театром. Зі сторони вул. Гонти ці стовпці зроблять зйомними, щоб за потреби до лялькового театру змогли під’їжджати автомобілі з декораціями або екстренних служб.

Згодом на території цієї площі і скверу, що поруч, планують облаштувати громадський простір, його проект ляльковий театр подав на цьогорічний громадський бюджет. За близько 3 млн грн тут планують висадити нові дерева, встановити фонтани, облаштувати амфітеатр, паркове освітлення від сонячних батарей з зарядними станціями, дитячий простір тощо.

Встановити обмежувальні стовпці Галицька районна адміністрація повинна протягом двох тижнів.

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