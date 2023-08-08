Зала у Джидді, Саудівська Аравія, де представники понад 40 країн провели мирні переговори щодо України – без Росії

Переговори щодо припинення війни в Україні, які 5 та 6 серпня проходили в Джидді, що у Саудівській Аравії, продемонстрували розходження в поглядах між Росією та Китаєм щодо конфлікту. При цьому, ймовірно, в китайських елітах загострюється невдоволення діями Москви, повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики інформують, що першочергово на це звернуло увагу видання The Financial Times, яке написало, що китайські представники на зустрічі були «конструктивними» і «прагнули показати, що Китай – це не Росія».

«Повідомляється, що на переговорах у Джидді (Саудівська Аравія) 5-6 серпня стала очевидною незгода Китаю з Росією щодо будь-якого врегулювання, спрямованого на припинення війни в Україні», — йдеться у повідомленні.

За словами одного з європейських дипломатів, який був присутній на переговорах, «сама присутність Китаю показує, що Росія стає все більш ізольованою». При цьому китайська делегація, як повідомляється, заявила про свою готовність взяти участь у наступній зустрічі подібного формату, яка, ймовірно, також виключатиме участь Росії.

Російське інсайдерське джерело також стверджувало, що Росія відкинула китайський мирний план війни в Україні з 12 пунктів від лютого 2023 року, знову представлений китайською делегацією представила на переговорах у Саудівській Аравії, і що деякі китайські еліти таємно висловлюють своє невдоволення діями російського керівництва щодо мирного врегулювання війни в Україні.

«Ці повідомлення про переговори в Саудівській Аравії та затвердження інсайдерів, якщо вони вірні, узгоджуються з попередніми оцінками ISW про те, що Китай не повністю підтримує Росію щодо України і що відносини Росії та Китаю не є «партнерством без обмежень», як того хоче Кремль, наголошують в Інституті.

Нагадаємо, що 5-6 серпня в саудівському місті Джидда пройшли переговори про мирне врегулювання війни в Україні. У зустрічі брали участь представники понад 40 країн. Українська делегація на переговорах у Саудівській Аравії представила мирний план з 10 пунктів, який, за повідомленнями, включав заклики до глобальної продовольчої безпеки, ядерної безпеки, екологічної безпеки, гуманітарної допомоги та звільнення полонених.